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09.11.2021 11:46
Рубрика: Общество

Минпросвещения: С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей

Текст: Дмитрий Гончарук

По данным Министерства просвещения, 450 детских оздоровительных лагерей требуют капитального ремонта, более 400 не работает, а 52 закрыто с 2019 года. Такая информация озвучена на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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"На сегодняшний день более 400 лагерей в 68 субъектах находятся в закрытом состоянии и не функционируют, так как не соответствуют современным требованиям. Более 1500 требуют текущего ремонта. Большая проблема - оснащение оборудованием, прежде всего, это пищеблоки, медблоки, инфраструктура антитеррористической защищенности. И 450 [лагерей], которые действуют, подтверждены регионами как требующие капитального ремонта", - рассказала директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова.

Чиновник обратила внимание на то, что строится лишь около четырех лагерей в год в рамках развития инфраструктуры летнего отдыха. При этом с 2019 года закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря в 20 регионах.

Общество Семья и дети Общество Образование Правительство Минпросвещения Законодательная власть Совет Федерации

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