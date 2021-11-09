Минпросвещения: С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей

По данным Министерства просвещения, 450 детских оздоровительных лагерей требуют капитального ремонта, более 400 не работает, а 52 закрыто с 2019 года. Такая информация озвучена на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"На сегодняшний день более 400 лагерей в 68 субъектах находятся в закрытом состоянии и не функционируют, так как не соответствуют современным требованиям. Более 1500 требуют текущего ремонта. Большая проблема - оснащение оборудованием, прежде всего, это пищеблоки, медблоки, инфраструктура антитеррористической защищенности. И 450 [лагерей], которые действуют, подтверждены регионами как требующие капитального ремонта", - рассказала директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова.

Чиновник обратила внимание на то, что строится лишь около четырех лагерей в год в рамках развития инфраструктуры летнего отдыха. При этом с 2019 года закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря в 20 регионах.