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09.11.2021 13:58
Рубрика: Экономика

Минсельхоз резко повысил экспортную пошлину на подсолнечное масло

Текст: Татьяна Карабут

Минсельхоз установил экспортную пошлину на подсолнечное масло на декабрь 2021 года. Она повышена сразу на 82,2 доллара за тонну, следует из данных ведомства.

Фото: iStock
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В декабре пошлина составит 276,7 доллара, тогда как в ноябре она была установлена на уровне 194,5 доллара за тонну.

Расчеты декабрьской пошлины сделаны на основании индикативной цены в 1395,4 доллара за тонну подсолнечного масла (в ноябре - 1277,9 доллара за тонну).

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, в октябре 2021 года цены на растительные масла подскочили сразу на 9,6%. Это самый высокий показатель с начала составления отчетов ФАО (2003 год). Цены на подсолнечное масло росли под влиянием высокого спроса.

"Плавающая" пошлина на подсолнечное масло была введена по аналогии с пошлинами на зерно с 1 сентября 2021 года, она введена на год (по 31 августа 2022 года) и составляет 70%. Ее взимают с разницы между базовой ценой (1 тыс. долларов за тонну) и индикативной ценой (будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну). Пошлина устанавливается на месяц. Она призвана "отвязать" внутренние цены от мировых, которые на подсолнечное масло и практически на все основное продовольствие стремительно растут второй год.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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