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09.11.2021 19:11
Рубрика: В мире

Минтранс США потратит около миллиарда долларов на снос "расистских дорог"

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Минтранс США потратит около миллиарда долларов на устранение "расового неравенства при проектировании автомагистралей" в стране.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как пояснил глава ведомства Пит Буттеджадж, это в первую очередь коснется дорог, которые были построены, чтобы отгородить "белые" районы от тех, где живут этнические меньшинства. По плану, который получил название "Воссоединяя общины", некоторые транспортные артерии могут перестроить или даже снести. При принятии решения федеральные чиновники будут учитывать пожелания местных жителей. Буттеджадж привел в пример только одну дорогу, которую точно будут переделывать. Это межштатная автомагистраль номер 81 в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Местные чиновники планируют снести ее эстакадную часть, которая проходит через исторический "черный" район в южной части города. Во-первых, потому что она в буквальном смысле отрезает здешних жителей от остальных Сиракуз. Во-вторых, потому что жить рядом с магистралью вредно для здоровья, ведь постоянно приходится дышать выхлопными газами. По одному из планов перестройки, эстакадный участок хотят "опустить" на землю, засеять деревьями, оснастить велосипедными дорожками и пешеходными переходами. Большинство местных жителей идею поддерживают, хотя есть и критики, которые не в восторге от идеи появления шумной стройки по соседству. Вообще, сегодня в США, по словам Буттеджаджа, "расистских" магистралей хватает. В Нью-Йорке, к примеру, существует дорога, которая проходит под другой дорогой и расположена намеренно слишком низко для автобуса, перевозящего в основном чернокожих и пуэрториканских детей на пляж. "Это очевидно отражает расизм, который был заложен в эти конструкторские решения", - сказал Буттеджадж на брифинге. Однако не все в восторге от нового плана. Как иронично высказался по этому поводу сенатор от штата Техас Тед Круз: "Сами дороги расистские. Давайте избавимся от дорог".

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