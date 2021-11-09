Минтруд изменит порядок назначения пенсии по потере кормильца

Страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним с 1 января 2023 года будут назначаться проактивно, подавать заявление на них не потребуется. Законопроект об этом разработал Минтруд.

"Назначать такие пенсии будут со дня смерти кормильца на основании сведений Пенсионного фонда и единого госреестра ЗАГС", - пояснили в минтруде. Решение должно быть принято в течение пяти дней после того, как человек признан умершим или пропавшим без вести.

Страховую пенсию по случаю потери кормильца получать смогут дети умершего в том случае, если у него был страховой стаж, то есть он ранее работал. В остальных случаях назначается социальная пенсия. Чаще всего ее выплачивают детям, родители которых неизвестны. Если несовершеннолетний имеет право на обе пенсии, то ему назначат по умолчанию ту, которая выше.

Сегодня пенсии потерявшим кормильца назначаются по заявлению. "Предлагаемые изменения позволят выплачивать их без личного обращения по принципам социального казначейства", - пояснили в министерстве.

В Пенсинном фонде уточнили, что средний размер социальной пенсии по потере кормильца на начало 2021 года (считается раз в год) составлял 7,1 тыс. руб., средний размер социальной пенсии детям-сиротам - 12,3 тыс. руб.