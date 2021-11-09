Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить

Специальный чат-бот от Минздрава в Telegram @brosaushiybot даст советы тем, кто хочет бросить курить. Об этом рассказали в АНО "Национальные приоритеты".

Отмечается, что бот обучен при поддержке эксперта министерства Маринэ Гамбарян и способен поддержать бросающих курить в течение трёх самых тяжёлых первых недель. "Здесь можно найти работающие советы как с медицинской, так и с человеческой точки зрения, кнопку "мне плохо" на случай, если готовы сорваться, или "хочу помочь", чтобы поддержать других бросающих", - говорится в сообщении.

Чтобы полностью отказаться от никотина, в среднем, по оценкам экспертов, человеку требуется 7-11 попыток. Однако из-за того, что многие получают от своего окружения не поддержку, а дополнительные соблазны и даже осуждение, не могут бросить курить на протяжении всей жизни.

Бот в Telegram запущен в рамках нацпроекта "Демография". Планируется, что к 2024 году сокращение потребления никотинсодержащей продукции в нашей стране должно составить 10%.