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09.11.2021 16:22
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил новый порядок регистрации безработных

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый порядок регистрации безработных граждан. Постепенно все центры занятости начнут работать на базе единой цифровой платформы "Работа в России". Первые 19 субъектов Федерации перейдут на этот формат в ноябре.

"Еще более 60 субъектов Российской Федерации присоединятся к ним с января. Москва сделает это через год, а до этого будет действовать временный порядок регистрации безработных", - рассказал глава правительства.

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Продолжится развитие дистанционных сервисов для людей, которые ищут работу. "Большинство процессов будут автоматизированы. Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране независимо от места жительства, и межведомственное взаимодействие избавит людей от сбора огромного пакета документов", - пояснил Мишустин.

Для трудоустройства через центры занятости достаточно будет направить в электронном виде заявление и резюме со сведениями об уровне квалификации и стаже.

При этом у людей останется возможность обращения в центры занятости лично, если они считают для себя такой формат более удобным.

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