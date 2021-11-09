Мишустин утвердил новый порядок регистрации безработных

"Еще более 60 субъектов Российской Федерации присоединятся к ним с января. Москва сделает это через год, а до этого будет действовать временный порядок регистрации безработных", - рассказал глава правительства.

Продолжится развитие дистанционных сервисов для людей, которые ищут работу. "Большинство процессов будут автоматизированы. Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране независимо от места жительства, и межведомственное взаимодействие избавит людей от сбора огромного пакета документов", - пояснил Мишустин.

Для трудоустройства через центры занятости достаточно будет направить в электронном виде заявление и резюме со сведениями об уровне квалификации и стаже.

При этом у людей останется возможность обращения в центры занятости лично, если они считают для себя такой формат более удобным.