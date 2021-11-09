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09.11.2021 13:06
Рубрика: Экономика

Многодетных сотрудников не смогут привлекать к ночной работе без согласия

Текст: Татьяна Замахина
Многодетных сотрудников можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия. Закон об этом приняла Госдума.

Авторами поправок в Трудовой кодекс выступили сенаторы - вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.

Фото: iStock
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Новый закон касается работников, воспитывающих без супруга (супруги) детей до 14 лет. Они смогут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.

По нынешним правилам в таком порядке привлекаются к работе в ночное время женщины, детям которых не исполнилось трех лет, инвалиды и работники, которые растят детей-инвалидов, работники, которые ухаживают за больными родственниками, а также одинокие родители и опекуны, которые растят ребенка в возрасте до пяти лет.

При этом поправками, принятыми во втором чтении, уточнялось, что такие дополнительные гарантии при сверхурочной работе и работе в ночное время распространяются на родителей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Депутаты также установили, что работники, ухаживающие за инвалидами первой группы, входят в круг лиц, которым могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

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