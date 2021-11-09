Молодые врачи и исследователи должны иметь доступ к новым научным данным

В рамках "Российской недели здравоохранения", которая традиционно пройдет в начале декабря, впервые будет организован междисциплинарный форум "Медицина молодая".

О его целях и задачах "РГ" рассказала сопредседатель оргкомитета форума, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва.

Екатерина Александровна, чем вызвано решение о проведении такого форума?

Екатерина Диброва: Форум "Медицина молодая" станет составной частью большой программы Года науки и технологий, который был объявлен президентом России. Поэтому цели определены логикой Года - это поиск, поддержка и продвижение лучших специалистов, идей и решений.

Конечно, в целом более комфортно здесь себя ощущают уже сформированные научные коллективы, продвинутые стартапы или инновационные проекты. Задача форума состоит в поиске свежих лиц, идей и подходов. Мы должны помочь представителям нового поколения российской науки максимально быстро включить свои идеи в практику, в развитие России. И именно для молодых это нередко особая проблема, а для таких институтов развития, как наш фонд, это - особая задача и важная гуманитарная миссия.

На решение каких проблем здравоохранения форум в основном ориентирован?

Екатерина Диброва: Сегодня вызовы в здравоохранении и медицине приобрели глобальный характер. И умение оперативно и эффективно реагировать на них влияет и на экономический рост, и на демографию, и на структуру бюджета. Большое внимание мы должны уделять качеству подготовки специалистов в медицине. И здесь есть большие резервы, которые надо задействовать.

Форум "Медицина молодая" станет составной частью большой программы Года науки и технологий

Какие направления медицины будут, на ваш взгляд, определять ее развитие в ближайшем будущем?

Екатерина Диброва: Это глобальный вопрос. Могу остановиться на факторе биомедицинских технологий как инструменте роста. На примере пандемии мы все увидели ограниченность арсенала здравоохранения. Современная биомедицина формирует целый комплекс перспективных решений. Например, в Японии биомедицинские технологии, которые базируются на несинтетических принципах с высокой эффективностью и минимуме побочных воздействий на организм человека, это отдельное направление.

Отсюда - их прорыв в активном долголетии, когда устраняются проблемы, вызванные процессами старения, серьезные открытия в регенерации тканей, в повышении защитных сил организма. Вот о такого типа решениях нам нужно вести речь сегодня. И крайне важно активно перенимать передовой опыт Японии, Израиля, США. Россия традиционно богата идеями, но им нужна поддержка институтов развития. Мы видим успехи в продвижении отечественной вакцины против коронавируса, но видим и трудности. И если за рубежом они объяснимы, то барьеров внутри страны быть не должно.

Пандемия экстренно включила молодых медиков в клиническую практику, позволила быстро увидеть главный результат работы врача - спасение жизни

Как сказывается на молодом поколении специалистов медицины период пандемии? Требуется ли им дополнительная поддержка?

Екатерина Диброва: Пандемия экстренно включила молодых медиков в клиническую практику, позволила быстро влиться в коллективы, увидеть главный результат работы врача - спасение жизни. И уже не в условиях учебной аудитории понять, чем грозят подобные эпидемии. Такое, конечно, выпадает не каждому поколению медиков. Но уже стал проблемой так называемый постковидный синдром. Как готовить к новым решениям молодых врачей, чему их учить? Эти и другие актуальные вопросы подтолкнули нас к решению создать при фонде учебный центр. Мы поддерживаем контакты с ведущими вузами, такими как Сеченовский университет, с государственными и частными клиниками, есть возможности привлечь зарубежных экспертов. Помимо реабилитации и технологий биомедицины востребованы такие направления, как антивозрастная медицина, комплексная терапия в неврологии, иммунологии, аллергологии, когда требуется сочетание методов лечения и персонализированный подход.

Насколько свободно владеют молодые врачи цифровыми технологиями, которые сильно изменили ландшафт профессии?

Екатерина Диброва: Безусловно, в освоении этих технологий новое поколение заметно опережает своих предшественников. Развитие телемедицины, роботизация в хирургии, работа с большими данными и другие направления формируют совершенно иную, более комфортную и технологически развитую среду для медицинских работников и пациентов. И новое поколение активно участвует в формировании такой среды. И все же здесь очень важно соблюдать баланс, участие врача, который видит индивидуальные особенности пациента, его состояние. Это принципиальный момент.

Какую помощь новому поколению врачей оказывает ваш Фонд?

Екатерина Диброва: Я бы сказала, что молодым нужна не столько помощь, сколько поддержка и обучение. У японцев есть пословица: "В десять лет - чудо, в двадцать - гений, после тридцати - обыкновенный человек". Мы должны создать такие условия, чтобы талант мог полноценно раскрыться именно в расцвете творческих сил. Понимая, как важно новому поколению молодых ученых, инноваторов заявить о себе, мы в статусе института развития и выступили организаторами форума "Медицина молодая". Это новые знания, практическое повышение квалификации. Нам важно, чтобы молодые специалисты, врачи и исследователи имели доступ к самым свежим научным данным, разработкам и клиническим практикам. Этим мы помогаем нашей талантливой молодежи реализовать себя в профессии.