Мошенник обещал закрыть уголовное дело за десять миллионов рублей

Столичное подразделение Следственного комитета Российской Федерации попросило граждан, которые знают Дмитрия Авдеева, обещавшего за деньги решить вопрос с закрытием уголовного дела, позвонить следователям.

Гражданин Авдеев оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вчера ему предъявили обвинение и по ходатайству следствия суд отправил его под стражу.

Вот версия следствия, о которой рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

- С марта по октябрь этого года Дмитрий Авдеев, представившись высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, склонял мужчину к передаче ему 45 миллионов рублей, - заявила представитель столичного СК.

Имя и фамилию того, кому липовый правоохранитель обещал свободу от уголовного преследования, в ведомстве Александра Бастрыкина называть отказываются.

Известно лишь то, что обвиняемый обещал через "близких ему" высокопоставленных чиновников в погонах поспособствовать прекращению уголовного дела, расследуемого против этого гражданина. По словам представителя столичного СК, Авдеев прекрасно понимал, что никаких высоких связей у него нет, равно как и возможностей что-то прекратить.

Следственную тайну в ведомстве не открыли и не сказали, сам ли пришел к ним тот, у кого вымогали деньги. Или он не знал, что за Авдеевым идет охота. Но факт остается фактом - не являющийся сотрудником органов Авдеев был задержан. Причем его поймали с поличным при получении очередной части суммы - 1,3 миллиона рублей.

Задерживали Дмитрия Авдеева сотрудники УФСБ по Москве и Московской области вместе со столичным уголовным розыском.

В Следственном комитете уточнили: всего этот гражданин успел выманить больше 10 миллионов рублей.

Сейчас следователи начали проверять Авдеева на его причастность к другим похожим преступлениям. Есть подозрение, что на самом деле у Авдеева жертв было немало.

Поэтому СК по Москве выступил со следующим заявлением.

"Если вы располагаете информацией о совершении фигурантом уголовного дела аналогичных преступлений, просим вас сообщить ее сотрудникам следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по г. Москве по адресу: улица Льва Толстого, д. 8, стр. 1 или по телефону: 8 (499) 245-37-30".