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09.11.2021 15:43
Рубрика: Общество

Мурашко: Из-за штамма "дельта" требуются дополнительные больничные койки

Текст: Дмитрий Гончарук
Несмотря на то, что общее число заражений коронавирусом снизилось, в регионах требуется дополнительно развернуть больничные койки из-за штамма "дельта". Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: Сергей Михеев/РГ
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"К сожалению, заболевание, вызываемое циркулирующими сегодня штаммами "дельта", требует повышенного числа госпитализаций и в первую очередь у непривитых ранее лиц, в том числе молодого возраста. Поэтому, несмотря на снижение общего числа активных случаев, потребность в разворачивании коек сохраняется. И сегодня развернуто 302 тысячи коек, что на один процент больше, чем неделей ранее", - сказал Мурашко на заседании президиум координационного совета по борьбе с COVID-19.

По данным на 9 ноября 1 миллион 360 тысяч человек находятся под наблюдением у медицинских работников. "Это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее", - отметил министр.

Более 66% перепрофилированных коек оснащены кислородом и защитой в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, которые утверждены Министерством здравоохранения.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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