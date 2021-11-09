Мурашко: За нерабочие дни от коронавируса привиты 3,7 млн россиян

За нерабочие и праздничные дни в России привито 3,7 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Не зафиксировано серьезные сбоев при оказании вакцинации гражданам. Мобилизация не была чрезмерной, темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранились хорошие и за нерабочие дни привито 3,7 миллиона человек", - сообщил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе COVID-19.

По его словам, в связи с прогнозируемым ростом заболевания в нерабочие дни Минздрав принял необходимые подготовительные меры. "Во всех субъектах были усилены пункты вакцинации, предусмотрен их режим работы, обеспечен запас вакцин", - добавил министр.

Первым компонентом привиты 62 миллиона человек. В целом удельный вес вакцинации достиг 400 человек на 100 тысяч населения. Наиболее высокие удельные темпы вакцинации отмечаются в Калмыкии, Тюменской, Пензенской и Липецкой областях, Чукотском автономном округе, Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае.

Самые низкие удельные темпы вакцинации зафиксированы в Тульской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области, Северной Осетии, Ростовской области.

"Это, конечно же, нужно поправить для того, чтобы каждый человек был обеспечен индивидуальной защитой от заболевания", - подчеркнул Мурашко.