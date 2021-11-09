На атомный крейсер "Иркутск" поставят новые ракеты

По его словам, пандемия коронавируса не повлияла на интенсивность боевой подготовки войск. Она была и остается высокой. "За высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное", - сообщил министр.
Он также кратко подвел итоги серии совещаний, которые президент России провел в Сочи с командованием Вооруженных сил и руководителями оборонно-промышленного комплекса страны. "Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением", - отметил глава военного ведомства. Он добавил, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.
Отдельно министр сказал о работе, которую сейчас проводят на Дальневосточном заводе "Звезда" по усовершенствованию атомного подводного крейсера "Иркутск". По словам Шойгу, модернизация позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширит боевые возможности Тихоокеанского флота. Этот корабль планируют оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи.
К проблеме коронавируса Шойгу вернулся в связи с проводимой в войсках ревакцинацией. "Меры, принятые в период нерабочих дней, позволили не допустить увеличения заболеваемости, - констатировал министр. - Этому способствовала активная ревакцинация личного состава. В настоящее время ее прошли около 300 тысяч военнослужащих. До конца года планируется повторно привить еще около 253 тысяч".
Отдельно на совещании говорили о совершенствовании транспортной инфраструктуры. "Работаем над проектом с 2019 года совместно с министерством транспорта, - рассказал Шойгу. - За это время отремонтировано почти 210 километров дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования". Исправность таких дорог довели до предусмотренных 49 процентов от их общей протяженности в 2,5 тысячи километров.
"18 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "Небо", который снят при поддержке министерства обороны, - напомнил на совещании Шойгу. - Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике".
Министр поручил включить эту ленту в перечень фильмов, обязательных для просмотра в Вооруженных силах, поскольку уверен: она будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.