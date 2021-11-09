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09.11.2021 20:14
Рубрика: Власть

На атомный крейсер "Иркутск" поставят новые ракеты

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Подготовка армии и флота к новому учебному году и развитие военной инфраструктуры, а также санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах стали главными темами разговора на селекторном совещании, которое провел министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, пандемия коронавируса не повлияла на интенсивность боевой подготовки войск. Она была и остается высокой. "За высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное", - сообщил министр.

Фото: Министерство обороны РФ
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Он также кратко подвел итоги серии совещаний, которые президент России провел в Сочи с командованием Вооруженных сил и руководителями оборонно-промышленного комплекса страны. "Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением", - отметил глава военного ведомства. Он добавил, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.

Отдельно министр сказал о работе, которую сейчас проводят на Дальневосточном заводе "Звезда" по усовершенствованию атомного подводного крейсера "Иркутск". По словам Шойгу, модернизация позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширит боевые возможности Тихоокеанского флота. Этот корабль планируют оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи.

К проблеме коронавируса Шойгу вернулся в связи с проводимой в войсках ревакцинацией. "Меры, принятые в период нерабочих дней, позволили не допустить увеличения заболеваемости, - констатировал министр. - Этому способствовала активная ревакцинация личного состава. В настоящее время ее прошли около 300 тысяч военнослужащих. До конца года планируется повторно привить еще около 253 тысяч".

Модернизация атомной подлодки "Иркутск", по словам Сергея Шойгу, позволит продлить срок ее эксплуатации минимум на 10 лет и расширит боевые возможности Тихоокеанского флота

Отдельно на совещании говорили о совершенствовании транспортной инфраструктуры. "Работаем над проектом с 2019 года совместно с министерством транспорта, - рассказал Шойгу. - За это время отремонтировано почти 210 километров дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования". Исправность таких дорог довели до предусмотренных 49 процентов от их общей протяженности в 2,5 тысячи километров.

"18 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм "Небо", который снят при поддержке министерства обороны, - напомнил на совещании Шойгу. - Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике".

Министр поручил включить эту ленту в перечень фильмов, обязательных для просмотра в Вооруженных силах, поскольку уверен: она будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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