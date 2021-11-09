На российский рынок вышло 11 международных брендов

11 международных брендов вышло на российский рынок в 2021 году, сообщает Knight Frank. Это столько же, сколько за тот же период 2020 года.

В 2014 году, для сравнения, в России появилось 68 международных брендов, в 2016 - 55.

В целом в структуре спроса сохраняется слабая активность со стороны международных операторов. Новые ретейлеры представлены профилями "одежда, обувь, белье", "парфюмерия и косметика" и "товары для детей".

В формате классического магазина в торговом центре открылись только два бренда.

"На экспансию международных брендов сильное влияние оказывает общемировая ситуация с пандемией (продолжение локдаунов во многих странах), что сказывается и на финансовых возможностях брендов, и, как следствие, на планах по выходу в новые страны: основной стратегией остается оптимизация торговых точек и реорганизация пространств с учетом новых запросов потребителей", - говорит региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Стоит отметить открытие первых зарубежных магазинов российской марки Choupette в ОАЭ и Индии.