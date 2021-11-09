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09.11.2021 14:20
Рубрика: Культура

Начались съемки сериала "Нулевой пациент" о ВИЧ в СССР

Текст: Сусанна Альперина
Фото: "КиноПоиск" Фото: "КиноПоиск"
Фото: "КиноПоиск"

В Москве и Волгограде начались съёмки сериала "Нулевой пациент" с Никитой Ефремовым в главной роли. Режиссеры - Сергей Трофимов ("Вертинский") и Евгений Стычкин. У популярного актера это будет вторая режиссерская работа в сериальном формате. Первая - сериал "Контакт", в котором главную роль сыграл Павел Майков. Этот артист снимается и в новой работе Стычкина-режиссера.

Фото: instagram.com/ sangadzhiev__
Опубликованы новые кадры со съемок российского сериала "Балет"

Семисерийный проект "Нулевой пациент" расскажет историю, которая произошла в СССР, в 1980-е годы. В детской больнице города Элиста - первая в стране крупная вспышка ВИЧ: заражены более 70 детей и несколько взрослых. Врачи, пациенты, родственники оказались перед лицом страшной болезни, от которой пока нет лечения. Никита Ефремов играет врача-эпидемиолога Дмитрия Гончарова. И вот что актер говорит о своей роли в проекте: "Эта история произвела на меня очень мощное впечатление - история огромной страны, рассказанная через судьбы людей. Мой персонаж - врач, который занимался этой темой еще до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с тотальным сопротивлением системы, так и с неверием людей. Мне видится наш проект скорее как художественный вымысел, основанный на реальных фактах. Мне важно максимально уважительно отнестись к тем, кто стал участником этих страшных событий".

В сериале также снимаются: Аскар Ильясов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин, Евгений Стычкин, Елизавета Шакира, Владимир Стеклов, Игорь Бочкин, Алексей Маклаков, Николай Шрайбер, Евгения Манджиева, Мадлен Джабраилова и другие. Автор сценария Олег Маловичко. Продюсеры - Александр Цекало, Иван Самохвалов (Продюсерская компания "Среда"), Ольга Филипук (директор по развитию медиасервисов Яндекса), Александра Ремизова (Яндекс.Студия),. Креативный продюсер - Максим Иванов.

Премьера сериала "Нулевой пациент" состоится весной 2022 года на Кинопоиске. Напомним, что среди отечественных сериалов в последнее время тема ВИЧ была поднята в проекте "Звоните ДиКаприо!"

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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