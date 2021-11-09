Названа важная настройка, которую стоит поменять в смартфоне

Браузер Google Chrome для Android может передавать веб-сайтам данные, которые он считывает со встроенного в смартфон акселерометра.

Об этом рассказал исследователь в области информационной безопасности Томми Миск. На своей странице в Twitter он рассказал, как отключить в настройках доступ Chrome к данным акселерометра.

По словам эксперта, это можно сделать в разделе "Настройки - Настройки сайтов - Сенсоры движения", где нужно передвинуть ползунок в неактивное положение.

Dear #Android users,

Chrome shares your motion sensor with all the websites you visit by default.

This video shows how you can disable it. Please do it now.

You can learn more about this here:https://t.co/zMbPpuX3VH#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/riWNQUfxKB — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) October 29, 2021

Публикация Томми Миска стала поводом для появления в СМИ большого количества материалов о том, что браузер Google Chrome требуется удалить. Сам эксперт к этому не призывал, а лишь рассказал в своем блоге, как именно информация, получаемая от сенсоров смартфона, может использоваться различными приложениями.

По его словам, в ряде случаев использование акселерометра может помочь приложениям обойти запрет на использование геопозиции. В качестве примера он привел поездку на автобусе двух людей, у одного из которых некое "социальное приложение" имеет доступ к геопозциии, а у другого нет. Однако оба приложения имеют доступ к акселерометру, и по характеру вибраций, движений и наклонов смартфона приложение с отключенной геопозицией может "догадаться", что эти два человека находятся рядом.

Отключить доступ к данным акселерометра "можно, если вы беспокоитесь, что злоумышленники могут злоупотребить этой опцией", пишет Phone Arena.