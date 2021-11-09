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Названа важная настройка, которую стоит поменять в смартфоне

Текст:   Антон Благовещенский
09.11.2021,  
16:35
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Браузер Google Chrome для Android может передавать веб-сайтам данные, которые он считывает со встроенного в смартфон акселерометра.

Об этом рассказал исследователь в области информационной безопасности Томми Миск. На своей странице в Twitter он рассказал, как отключить в настройках доступ Chrome к данным акселерометра.

По словам эксперта, это можно сделать в разделе "Настройки - Настройки сайтов - Сенсоры движения", где нужно передвинуть ползунок в неактивное положение.

Публикация Томми Миска стала поводом для появления в СМИ большого количества материалов о том, что браузер Google Chrome требуется удалить. Сам эксперт к этому не призывал, а лишь рассказал в своем блоге, как именно информация, получаемая от сенсоров смартфона, может использоваться различными приложениями.

По его словам, в ряде случаев использование акселерометра может помочь приложениям обойти запрет на использование геопозиции. В качестве примера он привел поездку на автобусе двух людей, у одного из которых некое "социальное приложение" имеет доступ к геопозциии, а у другого нет. Однако оба приложения имеют доступ к акселерометру, и по характеру вибраций, движений и наклонов смартфона приложение с отключенной геопозицией может "догадаться", что эти два человека находятся рядом.

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Отключить доступ к данным акселерометра "можно, если вы беспокоитесь, что злоумышленники могут злоупотребить этой опцией", пишет Phone Arena.