Нехватка комплектующих привела к дефициту гаджетов и очередям на ремонт

Потребители столкнулись с новой волной дефицита электроники и бытовой техники. На нехватку комплектующих наложились проблемы с перевозками. Под ударом оказался и сегмент сервисного обслуживания.

Не всегда есть возможность купить флагманские смартфоны iPhone 13, Galaxy Fold или устройства линейки Galaxy S. Есть проблемы и с поставками Xiaomi и Huawei, но спрос на них, в отличие от новинок Apple, с которыми самые большие затруднения, не ажиотажный. Недостаток аппаратов китайских брендов ощущается не так сильно, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Тогда как от Apple покупатели ждут желаемых моделей смартфонов несколько недель. "Товара сейчас мало, и ситуация к декабрю будет только ухудшаться", - рассказал Муртазин "РГ". В Apple на запрос "РГ" не ответили.

Перебои с комплектующими затронули и сервисные центры. По словам руководителя одного из них, если до сих пор удавалось закрывать свои потребности в комплектующих благодаря наличию трех-четырех параллельных каналов поставки, то сейчас они уже не спасают. "Есть позиции, остатки которых получаем из последнего источника. Уже месяц, как есть сложности с тачскринами и дисплеями для больших моделей планшетов iPad. Точно так же лишь в одном месте остались матрицы для MacBook Pro", - рассказал он "РГ".

Пару недель назад начали заканчиваться аккумуляторы для ходовых моделей для MacBook Air 2012-2017, а также MacBook Pro Retina, отметили в сервисном центре: "И если с аккумуляторами цикличная история, то тачскрины и матрицы внушают опасения - их становится невыгодно везти, так как они хрупкие и объемные. И поставщику выгоднее вместо десятка тачскринов привезти сотню дисплеев для айфонов. Поэтому готовимся к ситуации, когда к неходовым моделям устройств Apple будет сложно найти детали, и выкупаем все себе на склад впрок".

В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали "РГ", что пандемия оказывает влияние на всю цепочку - от комплектующих до поставок, нерегулярность циклов производства - общемировой тренд, и Россия тут не исключение: "Мы хотели бы видеть более высокий уровень поставок в Россию, но понимаем, что есть объективные факторы, влияющие на эти процессы на глобальном уровне".

В маркетплейсах за счет агрегирования предложений от разных поставщиков есть больше возможностей обеспечить достаточно высокий общий объем продаваемых устройств. Как отмечает Аркадий Маркарьян, руководитель направления "Смартфоны" AliExpress Россия, маркетплейс старается обеспечивать под высокий сезон товарные резервы, как на своих собственных складах, так и на складах партнеров. Однако некоторые партнеры сообщили, что товары могут быть поставлены в меньшем количестве на рынок, чем они прогнозировали.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Samsung, компания приложила все усилия, чтобы минимизировать вероятность нехватки запчастей: "Оказание качественного сервисного обслуживания является одним из приоритетов. Мы максимально минимизировали возможную нехватку запасных частей за счет прогнозирования на более длительные сроки и увеличения складских объемов".

В пресс-службе Xiaomi подчеркнули, что весь мировой рынок смартфонов сталкивается с дефицитом комплектующих, связанным с ограничением объемов производства. Некоторые задержки с поставками продукции на российском рынке в компании связывают в первую очередь с возросшим спросом со стороны пользователей относительно прошлого года.

Приобрести новый гаджет, ноутбук или бытовое устройство в США или европейских странах сегодня ничуть не легче, отмечает Эльдар Муртазин. Ситуация на российском рынке в данном случае является частью глобального кризиса с компонентами. Покупатели ждут заказанные устройства неделями. Аналогичная ситуация начинает складываться и в сервисных центрах самых разных производителей - клиентам придется ждать запчасти. По словам эксперта, на рынке существовали определенные ожидания, что ситуация улучшится в ноябре, но глобальный кризис с компонентами, вероятно, затянется до конца 2022 года.