Новый свод правил русской орфографии будет доработан к концу года

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления правительства "Об утверждении правил русской орфографии", подготовленный Минпросвещения России.

По мнению его разработчиков, в обществе сформировалось требование иметь не только единый полный справочник, обеспечивающий эффективную письменную коммуникацию, но и теоретическое обоснование принимаемых решений, когда правила меняются. "Эта аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены также представители Орфографической комиссии при РАН, с которыми будет обсужден предлагаемый вариант орфографического свода", - сказано в проекте.

Напомним, что до сих пор мы живем по правилам 1956 года, которые уже не регламентируют написание многих слов и типов слов, которые появились в конце 20 - начале 21 века. Поэтому знаменитая Орфографическая комиссия под руководством профессора Владимира Лопатина, созданная в 1991 году, должна была предложить новые формулировки правил, которые охватывали бы все новые слова, которые появились за последние полвека в русском языке.

Это была огромная и очень сложная работа. К сожалению, этим летом Владимир Лопатин ушел из жизни.

Новый свод правил будет доработан к концу 2021 года.

"Новый свод правил русского правописания, - отмечают разработчики проекта постановления правительства, - сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем. Новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых давались лишь правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании: в текст новой редакции вводится целый ряд необходимых дополнений".