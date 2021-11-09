Нутрициологи объяснили, почему в день надо съедать по яблоку

Ученые, занимающиеся наукой о правильном питании - нутрициологи, провели исследование влияния яблок на здоровье человека.

Главный вывод, к которому они пришли: ежедневное употребление яблок в течение трех месяцев привело к резкому снижению "плохого" холестерина, сообщает Радио "КП". Это означает, что обычный и самый доступный фрукт поможет защититься от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Дело в том, что яблоки содержат большое количество растворимой клетчатки, а также антиоксиданты и полезные полифенолы. Причем больше всего этих полезных веществ - в кожуре плодов.

Кстати, полезны для сердца также виноград, черника, гранат, яблоко, боярышник и авокадо.