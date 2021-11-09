Оформить документы для бизнеса стало проще

Сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса" получил новые функции. Теперь пользователи могут подготовить и направить документы для госрегистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ или учредительные документы юрлица, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

"Сервис позволяет заполнить заявление на сайте ФНС России с учетом всех требований законодательства. Этот процесс максимально упрощен, что позволяет избежать ошибок при заполнении", - отметили в ФНС.

После оформления документов пользователю необходимо подписать заявление электронной подписью и направить в налоговый орган. О результатах рассмотрения заявителю сообщат по адресу электронной почты, указанному в заявлении.