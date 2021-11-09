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09.11.2021 09:35
Рубрика: Общество

Останкинская башня включит подсветку к юбилею Достоевского

Текст: Наталья Соколова
Также 11 ноября на смотровой площадке башни пройдет литературный перфоманс от Московского драматического театра имени Сергея Есенина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Впервые на высоте 334 метра покажут сцены из жизни писателя и отрывки из спектаклей "Идиот" и "Карамазовы".

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф. М. Достоевского
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Спектакль "КараМазовы" создан специально к юбилею писателя. По задумке авторов фамилия главных героев превращается в игру слов. КараМазовы… Карой мазаны… В спектакле сошлись все основные линии творчества Федора Михайловича, все идеи и мысли. Карамазовы - фамилия, которая стала нарицательной. Карамазовщина есть практически в каждом человеке - это страсти, низменные желания, страхи и слабости, все люди этим мазаны. Но все ли достойны кары за это?

История князя Мышкина в спектакле "Идиот" решена как житие, история о грешной и праведной любви и раскаянии. Оба спектакля иммерсивные, а это значит, что зрители также станут действующими лицами.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 200-летие со дня рождения Федора Достоевского О Достоевском

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