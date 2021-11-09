Останкинская башня включит подсветку к юбилею Достоевского

Впервые на высоте 334 метра покажут сцены из жизни писателя и отрывки из спектаклей "Идиот" и "Карамазовы".

Спектакль "КараМазовы" создан специально к юбилею писателя. По задумке авторов фамилия главных героев превращается в игру слов. КараМазовы… Карой мазаны… В спектакле сошлись все основные линии творчества Федора Михайловича, все идеи и мысли. Карамазовы - фамилия, которая стала нарицательной. Карамазовщина есть практически в каждом человеке - это страсти, низменные желания, страхи и слабости, все люди этим мазаны. Но все ли достойны кары за это?

История князя Мышкина в спектакле "Идиот" решена как житие, история о грешной и праведной любви и раскаянии. Оба спектакля иммерсивные, а это значит, что зрители также станут действующими лицами.