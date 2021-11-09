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09.11.2021 20:46
Рубрика: Власть

Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов

Текст: Нина Егоршева

Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов во время адаптации мира к новым правилам борьбы с климатическими изменениями и после завершения этого процесса. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в Глазго.

МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата

"Нам всем вместе предстоит найти новый экономический баланс. И пока будет идти этот поиск, во время этих колоссальных перемен, а также - и после этого, Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов на международный рынок и непосредственно потребителям", - сказал Оверчук.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал, что российская "зеленая повестка" на конференции COP26 направлена на всю сферу природоохранных мероприятий - от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны.

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