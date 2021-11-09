Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года

И в Кремле, и в Белом доме нет информации о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года.

"Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что не может анонсировать какую-либо встречу, отвечая на вопрос ТАСС, могут ли Путин и Байден провести переговоры лично или в онлайн до конца года.

Ранее Песков говорил, что контакты президентов могут состояться в обозримом будущем. Он также не исключал, что в этом году лидеры могут пообщаться в том или ином формате.