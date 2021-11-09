Новости

В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий 02:15
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате" 01:37
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus 01:17
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года 00:53
Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу 00:34
Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью 00:13
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Соединенные Штаты ввели санкции против криптобанка Chatex 08.11.2021
В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше 08.11.2021
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс 08.11.2021
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов 08.11.2021
Банановая диета оказалась эффективна при похудении 08.11.2021
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси 08.11.2021
Минобороны: 1 633 военных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 08.11.2021
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского 08.11.2021
На польско-белорусской границе раздались выстрелы 08.11.2021
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 08.11.2021
В ПФР рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию 08.11.2021
Воронежские власти ввели QR-доступ во все публичные места 08.11.2021
Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России 08.11.2021
Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 08.11.2021
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 08.11.2021
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 08.11.2021
Власти Москвы предупредили о снегопаде в ночь на вторник 08.11.2021
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн 08.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 00:53
Рубрика: Власть

Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

И в Кремле, и в Белом доме нет информации о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года.

Песков назвал одну из тем предстоящего разговора Путина с Байденом

"Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что не может анонсировать какую-либо встречу, отвечая на вопрос ТАСС, могут ли Путин и Байден провести переговоры лично или в онлайн до конца года.

Ранее Песков говорил, что контакты президентов могут состояться в обозримом будущем. Он также не исключал, что в этом году лидеры могут пообщаться в том или ином формате.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Россия и США

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
На польско-белорусской границе раздались выстрелы
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства