Песков: РФ и США сходятся во мнении, что киберпреступность недопустима

Россия и США сходятся во мнении, что любые проявления киберпреступности недопустимы, с ними нужно бороться. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, диалог между странами по этой теме продолжается.

Песков рассказал о том, что был запущен механизм двусторонних консультаций с участием компетентных ведомств двух сторон по киберпреступности.

- В данном случае есть как запросы от американской стороны к нам, так и аналогичные запросы от нас к американской стороне, и диалог развивается в этой области, - цитирует его слова ТАСС.