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09.11.2021 11:38
Рубрика: В мире

План мигрантов с экстренной посадкой самолета на Майорке созрел еще летом

Текст: Юрий Когалов

Нашумевшая история с экстренной посадкой лайнера, совершавшего рейс из Марокко в Турцию, на испанском острове Майорка и побегом с самолета двух десятков пассажиров постепенно обрастает новыми подробностями. Как выяснили следователи, этот план по проникновению нелегалов в Европу созрел еще летом.

Фото: Czarek Sokolowski/AP
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Как пишет El Mundo, эксперты обнаружили в социальной сети Facebook группу, на которую были подписаны тысячи марокканцев и в которой обсуждалась такая возможность. Уже в июле автор идеи искал 40 добровольцев, которые бы согласились поучаствовать в эксперименте. Там же расписывались действия всех участников группы. Одному поручалось отслеживать местоположение лайнера при помощи GPS-устройства. В экстренных случаях самолет идет к ближайшему аэродрому, поэтому надо было точно знать, когда обращаться к экипажу. Другой должен был симулировать приступ болезни. А остальным просто сбежать, когда борт приземлится в нужном им месте.

Все произошло именно по этому плану. По крайней мере, в первой его части. Когда к самолету прибыли медики, чтобы оказать помощь пассажиру, якобы впавшему в диабетическую кому, два десятка человек выскочили из лайнера и бросились бежать. Впрочем, полиции удалось оперативно поймать 12 из них. В понедельник судья отправил их всех в предварительное заключение без права выхода под залог. Еще столько же находятся в розыске.

Теперь же решается вопрос, по какой статье их судить: за нарушение миграционного законодательства или за подстрекательство к мятежу на борту авиационного судна. За последнее им может грозить более 8 лет лишения свободы.

В мире Европа Испания Общество Соцсфера Миграция

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