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Рубрика: Экономика

Почему курс рубля снова начал снижаться к доллару

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- На прошлой неделе российский рубль оказался под усиленным давлением перед праздниками, но за четверг и пятницу ситуация рынках стала более оптимистичной для рубля, и в ближайшие дни предстоит выяснить, насколько устойчиво это улучшение.

Фото: istock
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Главным драйвером рынков оставались комментарии ФРС США. Отдельно от широко обсуждаемого формального старта сворачивания мы обращаем внимание на управление ожиданиями по ставке от Центробанка крупнейшей мировой экономики.

Федрезерв дал понять, что рынки бегут впереди паровоза в своих прогнозах повышения ставок. А рынки, в свою очередь, закладывали высокие шансы двух повышений до конца 2022 года с первым ужесточением с июля - менее чем через месяц после сворачивания покупок на баланс.

Такой же посыл мы получили от Банка Англии в четверг, а еще раньше - от Европейского ЦБ и Банка Японии. Выходит, четверка крупнейших центробанков пытается удержать рост доходностей гособлигаций. Такая синхронизация монетарной политики поддерживает стабильность курсов валют друг к другу.

Но этого не делают в других, менее крупных центробанках. Ястребиную позицию Банка России, который стремительно повышал ставки в последние месяцы, на прошлой неделе поддержали Банк Чехии (+125 базисных пунктов к ставке), Банк Польши (+75 базисных пунктов) в дополнение ко множеству повышений в развивающихся странах Латинской Америки и Азии, а также в Корее.

Мягкая монетарная политика развитых стран создает благоприятные условия для спроса на акции и сырьевые активы, способствуя высокому уровню ликвидности в глобальной финансовой системе. Повышения ставок в развивающихся странах обеспечивают привлекательную доходность от покупок облигаций и других финансовых активов в них.

Рубль - не исключение. Снижение доходностей облигаций развернуло рубль от снижения в конце прошлой недели, оставив пары USDRUB и EURRUB в рамках нисходящих трендов. А недавний провал рубля и повышение доходностей ОФЗ лишь дополнительно подпитали привлекательность для спекулянтов.

Вполне возможно, что на этой неделе рубль еще сможет получить импульс ослабления к 72 рублям за доллар и 83,5 рублям за евро. Но нужно иметь в виду, что значимые фундаментальные факторы, формирующие долгосрочные тренды, остаются в силе, и мы верим, что впереди годы нисходящего тренда в паре USDRUB.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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