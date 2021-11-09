Почему участники реновации продают свои новые квартиры

Чтобы поселиться в доме, построенном по программе реновации, совсем необязательно быть ее участником. Как правило, после заселения таких новостроек часть квартир тут же попадает на сайты объявлений - едва получившие ключи новые хозяева спешат не справить новоселье, а обменять жилье на деньги. Почему так происходит и насколько это частое явление?

Риелторы такую тенденцию объясняют в том числе снижением в целом объявлений о продаже квартир в хрущевках за последние годы. И чем ближе оказывается расселение пятиэтажки, тем сложнее найти в ней квартиру на продажу. Жильцы хрущевок все чаще предпочитают сначала переехать в новую просторную квартиру, а потом решать - оставить ее себе или продать.

Впрочем, руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что продажа квартир в новостройках вскоре после новоселья характерна не только для реновации. "Активность продавцов в этих домах сопоставима со средней по рынку - через год после получения ключей в продажу выходит 7-10% от числа квартир, - рассказывает он "РГ". - Такая сделка в большинстве случаев выгодна продавцу. Площадь квартир в домах по реновации больше, чем в пятиэтажках, да и цена квадратного метра в домах комфорт-класса на 15-20% выше, чем в хрущевках".

Другими словами, люди ждут получения новой квартиры, чтобы продать ее подороже. Тем более, отмечает Попов, цены на жилье в принципе выросли за последний год примерно на треть, так что о продаже могли задуматься даже те, кто прежде этого не планировали. Выгода очевидна - "РГ" недавно рассказывала об участнице программы реновации, которая вместо 43-метровой "двушки" на первом этаже пятиэтажки получила 61-метровую двушку на 12 этаже новостройки на улице Обручева, 5. Площадь выросла на 18 "квадратов", то есть получилась целая комната в подарок, хотя на деле комнат как было две, так и осталось. Но санузлов стало два, причем, они большие, в прихожей можно поставить два вместительных шкафа, а кухня скорее похожа на гостиную. Сейчас в этой новостройке на Обручева продается сразу четыре квартиры по цене от 21 миллиона рублей. Вряд ли кто-то согласится заплатить столько за квартиру в ветхой хрущевке, а вот в новом доме - пожалуйста.

Директор департамента вторичного рынка компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома считает, что чаще всего реновационные квартиры продают все же те, кто принял решение о продаже заранее. И расчет именно на выгоду - смысл сейчас продавать хрущевку дешевле, если можно чуть подождать и получить на порядок больше?

Бывают и другие причины для продажи. Например, квартира в хрущевке может достаться новым хозяевам в наследство, и они в принципе не собираются в ней жить. Но решают дождаться переселения, чтобы выставить на продажу уже новую квартиру по более высокой цене, говорит управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. "Другой вариант - необходимость разъехаться или перебраться ближе к родственникам, такие случаи тоже есть".

Расчеты подтверждают - продав "трешку", а то и "двушку" в реновационной новостройке, можно купить две отдельные квартиры в домах попроще. С хрущевкой такую сделку вряд ли удастся провернуть.