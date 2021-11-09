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Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883"

Новости
    09.11.2021, 19:27
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ SpoilerTV Фото: youtube.com/ SpoilerTV
Фото: youtube.com/ SpoilerTV

На YouTube появился тизер, дающий зрителю представление об атмосфере сериала "Y:1883". Премьера шоу - 19 декабря.

Фото: youtube.com/ СБ Фильм
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Сериал повествует о путешествии семейства Даттонов через Великие равнины в поисках лучшей доли. Судя по видео, их путь усеян междоусобными стычками, столкновениями с силами природы, смертями и прочими трудностями.

Режиссер и автор сценария - Тейлор Шеридан, в ролях Сэм Эллиотт, Тим Макгроу, Фэйт Хилл, Изабель Мэй, ЛаМоника Гаррет, а также Билли Боб Торнтон ("Голиаф").

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