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Рубрика: В мире

Помощников Трампа вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего шестого января штурма Капитолия вызвал на слушания еще шесть бывших помощников и соратников экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В частности, повестки получили руководитель предвыборной кампании Трампа Уильям Степин, бывшие советник и пресс-секретарь Джейсон Миллер и Майкл Флинн. "Спецкомитету необходимо знать все детали об их усилиях по пересмотру итогов выборов, в том числе то, с кем они говорили в Белом доме и Конгрессе, как были связаны с митингами, которые переросли в бунт, кто за это платил", - цитирует ТАСС председателя спецкомитета Бенни Томпсон.

Конгрессмены требуют, чтобы помощники Трампа выступили на слушаниях и предоставили всю имеющуюся у них документацию, которая может иметь отношение к делу. До этого законодатели обязали явиться на слушания политического консультанта Стивена Бэннона, являвшегося помощником Трампа. Он отказался выполнить это требование.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В США более 600 человек были обвинены в организации беспорядков в Капитолии, несколько десятков из них уже признали себя виновными.

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