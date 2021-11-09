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09.11.2021 15:28
Рубрика: Общество

Попова: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась

Текст: Владимир Кузьмин
Прошедшая нерабочая неделя позволила замедлить эпидемиологический процесс и распространение в стране коронавируса, показав значительное снижение темпов прироста новых случаев заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

"Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 процентов, то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1 процента", - привела она данные на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Заметно снизился удельный вес Москвы и Московской области в общем количестве вновь регистрируемых заболевших. Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зафиксировано в 32 регионах, а тремя неделями ранее их было почти 50.

Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах, подчеркнула Попова. На невысоких цифрах рост заболеваемости остается в 61 субъекте Федерации, в 18 нет значимой динамики. В шести регионах - Чечня, Алтай, Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург - наблюдается явное снижение.

По словам главного санитарного врача страны, безусловное снижение произошло среди подростков и детей, остановился рост среди взрослого населения от 18 до 49 лет. Но по-прежнему высокие показатели сохраняются для лиц старше 60 лет.

- Чтобы удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также нужно ужесточить контроль за ведением всех мер, которые приняты на уровне субъектов Российской Федерации, - заявила Анна Попова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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