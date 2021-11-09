Попова: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась

Прошедшая нерабочая неделя позволила замедлить эпидемиологический процесс и распространение в стране коронавируса, показав значительное снижение темпов прироста новых случаев заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 процентов, то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1 процента", - привела она данные на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Заметно снизился удельный вес Москвы и Московской области в общем количестве вновь регистрируемых заболевших. Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зафиксировано в 32 регионах, а тремя неделями ранее их было почти 50.

Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трех регионах, подчеркнула Попова. На невысоких цифрах рост заболеваемости остается в 61 субъекте Федерации, в 18 нет значимой динамики. В шести регионах - Чечня, Алтай, Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург - наблюдается явное снижение.

По словам главного санитарного врача страны, безусловное снижение произошло среди подростков и детей, остановился рост среди взрослого населения от 18 до 49 лет. Но по-прежнему высокие показатели сохраняются для лиц старше 60 лет.

- Чтобы удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также нужно ужесточить контроль за ведением всех мер, которые приняты на уровне субъектов Российской Федерации, - заявила Анна Попова.