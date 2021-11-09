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09.11.2021 19:02
Рубрика: Экономика

Потребление сладостей в России снижается

Текст: Татьяна Карабут
По итогам 2021 года объем производства кондитерских изделий составит около 3,9 млн тонн, это на 1,6% больше, чем в прошлом году (чуть менее 3,85 млн тонн). Такой прогноза на круглом столе дал президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом потребление сладостей на российском рынке третий год подряд падает, и 2021 год не станет исключением. В 2019 году россияне съели почти 3,3 млн тонн, в прошлом году - чуть более 3,15 млн тонн, в этом прогнозируется снижение до 3,12 млн тонн. Среднедушевое потребление в 2019 году составило 24,9 кг, а в 2021 году - около 23,9 кг.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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По словам Носенко, внутри категории изменений предпочтений почти не произошло, резких колебаний нет - снижение потребления в доли процента есть и по шоколаду, и по мучным, и по сахаристым кондитерским изделиям. Вместе с тем к новогодним праздникам обычно продажи сладостей растут, и, вероятнее всего, падение будет практически нивелировано. В целом в общем объеме производства около 50% приходится на мучные, около 30% - на шоколадные, 20% - на сахаристые кондитерские изделия.

Сергей Носенко напоминает, что пик спроса на российском рынке на шоколад наблюдался в мае прошлого года, когда продажи шоколада выросли на 50%.

"В тяжелый период люди протягивали руку за плиткой шоколада. Тогда мы опасались, что для россиян шоколад станет неким антидепрессантом на фоне пандемии и нам придется резко наращивать объемы производства", - пояснил эксперт.

Однако, по его словам, до конца года ситуация выровнялась.

Вместе с тем растет экспорт российских сладостей: по прогнозам АСКОНД, он увеличится с 692 тыс. тонн в прошлом году до 782,9 тыс. тонн в 2021 году. Также в 2021 году немного вырастет импорт сладостей: с 342,6 тыс. тонн до 370,2 тыс. тонн.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщили о восстановлении рынка сладостей после пандемии. Как подтвердили "РГ" в компании, действительно, по их данным, за первые три квартала 2021 года на российском рынке продажи шоколадных батончиков выросли на 9,5% (в сравнении с тем же периодом прошлого года), упакованных нешоколадных конфет на 5%, упакованного печенья на 2,8%, тортов и круассанов на 1,7%. Однако снизились продажи сладкого печенья на развес (на 12,9%), шоколадных плиток (на 3,6%).

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