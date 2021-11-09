Потребление сладостей в России снижается

По итогам 2021 года объем производства кондитерских изделий составит около 3,9 млн тонн, это на 1,6% больше, чем в прошлом году (чуть менее 3,85 млн тонн). Такой прогноза на круглом столе дал президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко.

При этом потребление сладостей на российском рынке третий год подряд падает, и 2021 год не станет исключением. В 2019 году россияне съели почти 3,3 млн тонн, в прошлом году - чуть более 3,15 млн тонн, в этом прогнозируется снижение до 3,12 млн тонн. Среднедушевое потребление в 2019 году составило 24,9 кг, а в 2021 году - около 23,9 кг.

По словам Носенко, внутри категории изменений предпочтений почти не произошло, резких колебаний нет - снижение потребления в доли процента есть и по шоколаду, и по мучным, и по сахаристым кондитерским изделиям. Вместе с тем к новогодним праздникам обычно продажи сладостей растут, и, вероятнее всего, падение будет практически нивелировано. В целом в общем объеме производства около 50% приходится на мучные, около 30% - на шоколадные, 20% - на сахаристые кондитерские изделия.

Сергей Носенко напоминает, что пик спроса на российском рынке на шоколад наблюдался в мае прошлого года, когда продажи шоколада выросли на 50%.

"В тяжелый период люди протягивали руку за плиткой шоколада. Тогда мы опасались, что для россиян шоколад станет неким антидепрессантом на фоне пандемии и нам придется резко наращивать объемы производства", - пояснил эксперт.

Однако, по его словам, до конца года ситуация выровнялась.

Вместе с тем растет экспорт российских сладостей: по прогнозам АСКОНД, он увеличится с 692 тыс. тонн в прошлом году до 782,9 тыс. тонн в 2021 году. Также в 2021 году немного вырастет импорт сладостей: с 342,6 тыс. тонн до 370,2 тыс. тонн.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщили о восстановлении рынка сладостей после пандемии. Как подтвердили "РГ" в компании, действительно, по их данным, за первые три квартала 2021 года на российском рынке продажи шоколадных батончиков выросли на 9,5% (в сравнении с тем же периодом прошлого года), упакованных нешоколадных конфет на 5%, упакованного печенья на 2,8%, тортов и круассанов на 1,7%. Однако снизились продажи сладкого печенья на развес (на 12,9%), шоколадных плиток (на 3,6%).