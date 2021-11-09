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09.11.2021 17:15
Рубрика: Общество

Промышленность и экология: сотрудничество, а не конфликт

Текст: Валентина Михайлова
Основными факторами негативного влияния на экологию граждане России считают мусорные свалки и мусоросжигательные заводы. На втором месте - выхлопные газы грузового, общественного и личного автотранспорта, на третьем - вырубка лесов и нехватка зеленых территорий. И только на четвертое место россияне поставили деятельность промышленных предприятий.
Представители федеральной власти и бизнеса обсудили на Экологическом форуме РСПП актуальные проблемы промышленности и экологии. Фото: Валентина Михайлова

Таковы итоги социологического опроса, которые генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров представил на форуме "Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию". Он был организован комитетом по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках Недель российского бизнеса.

По словам Валерия Федорова, репрезентативный опрос специально для экологического форума и по заказу комитета по экологии РСПП проводился в октябре этого года в 80-ти регионах страны. Всего было опрошено 1600 человек старше 18 лет.

Полученные после обработки ответов результаты получились достаточно интересными. Главным итогом эксперты назвали то, что работа промышленных предприятий не воспринимается респондентами как значимая причина ухудшения экологии. Более того, опрошенные выразили мнение, что индустриальные гиганты содействуют улучшению ситуации, внедряя новые технологии и проводя постоянный мониторинг экологической обстановки в регионах своего присутствия.

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своем выступлении отметил, что за последние 20 лет в стране произошли серьезные изменения в промышленности и энергетике.

- С 1990 года сократился выброс парникового газа почти вдвое: с 3,1 миллиарда до 1,6 миллиарда тонн в эквиваленте СО2. Приличный прогресс. Но нам надо абсолютно точно знать, какое предприятие, сколько и за какое период выбрасывает в воздух, - сказал Сергей Иванов, обращаясь к промышленникам - участникам форума. - Там, где ваши заводы расположены, конечно, вы должны предпринимать самые активные усилия для ведения наилучших и общедоступных технологий для улучшения экологической ситуации.

Основными факторами негативного влияния на экологию граждане России считают мусорные свалки и мусоросжигательные заводы (опрос ВЦИОМ).

Ведущий экологического форума Игорь Нечаев - первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель совета директоров АО "МХК "ЕвроХим" - в своем выступлении акцентировал внимание на вопросе взаимодействия сообщества промышленников с различными ветвями власти. Как показали результаты опроса ВЦИОМ, респонденты считают, что именно власть, в том числе региональная, должна инициировать действия по улучшению экологической ситуации. Но, к сожалению, до недавнего времени консультации если и проводились, то не регулярно.

По словам Игоря Нечаева, с конца 2020 года комитет РСПП по экологии и природопользованию находится в постоянном контакте с профильными министерствами и ведомствами, обсуждая насущные вопросы. Пример тому - работа над законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"…", который 20 октября 2021 года правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы. Комитет РСПП совместно с Минприроды России в течение почти целого года проводил рабочие совещания и консультации для определения концепции и подготовки текста данного законопроекта.

- Аналогичная конструктивная работа должна быть организована по всем инициативам, которые касаются промышленности. Это ускоряет процесс, позволяет нам участвовать в законотворчестве, и мы становимся союзниками власти в инициировании и продвижении законодательных актов. Но главное - мы будем готовы к реализации новых законов, поскольку сами принимали участие в их разработке. Мы, таким образом, переходим от "тактики обороны" к конструктивному диалогу, - сказал Игорь Нечаев.

Как отметили участники форума, деятельность комитета РСПП по экологии и природопользованию заключается в поиске баланса интересов между требованиями к окружающей среде и экономическим развитием регионов. Потому что цель у всех одна - комфортная и достойная жизнь нашего и будущих поколений.

Руководитель Тульской общественной организации "Экологическая защита" Вадим Баранов признался: он был приятно удивлен тем, что есть такие площадки, где можно услышать и голос бизнеса, и мнение контролирующих органов, представителей правительства и общественников.

- Я живу в Новомосковске, - сообщил он и собственными исследованиями подтвердил результаты соцопроса. - У нас, где расположено очень много крупных химических предприятий, выброс от транспорта превышает промышленные выбросы.

По его мнению, промышленные предприятия должны быть не только экологически ответственными, но и экологически открытыми. В качестве примера он привел компанию "Еврохим", вместе с которой "Экологическая защита" уже шесть лет проводит конкурс экологических проектов среди старшеклассников "Поколение века". Кстати, в этом году проект тульских школьников занял первое место на итоговом конкурсе Eco Best Award.

Общество Экология

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