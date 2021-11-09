Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море

На появившийся в акватории Черного моря корабль Военно-морских сил США можно посмотреть или через бинокль, или через прицел, заявил президент Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи. Напомним, флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с силами НАТО.

Воздушно-космические силы Владимир Путин назвал одной из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих российской армии. От них зависит защита от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета.

- Некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток "сломать" этот паритет, в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ, - заметил президент. - Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать.

Возможности в сфере воздушно-космической обороны заметно возросли. В рамках госпрограммы вооружения за четыре года поставлено 25 комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов. Президент поручил продолжить совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения с высокими скоростными характеристиками.

- Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием, - добавил Путин. - Вот и сейчас корабль США зашел в Черное море - можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны.

Владимир Путин: Корабль США зашел в Черное море - можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны

Также он заметил, что известные всем планы США по размещению ракет средней дальности в Европе тоже представляют для России большую опасность и угрозу.

В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или образцы С-500. Темпы перевооружения войск ПВО-ПРО позволят на рубеже 2025-2027-х годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80 процентов.

- Обновленная система ВКО должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожать их на всей траектории полета, - указал президент.

Активно идет оснащение флота. За четыре года в его состав вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов. К 2027 году уровень оснащенности ВМФ современным вооружением должен превысить 70 процентов. Строится и модернизируется свыше 30 кораблей дальней морской и океанской зон. "Работа по обновлению флота имеет для России принципиальное, стратегическое, государственное значение", - подчеркнул Верховный главнокомандующий и призвал более высокими темпами развивать морскую авиацию.

Осенью Владимир Путин традиционно проводит серию встреч с руководством минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Такой формат позволяет регулярно анализировать состояние обороноспособности страны и, если нужно, своевременно обновлять планы по модернизации армии и флота.

Вторую встречу с военными Путин посвятил беспилотной авиации: отметил, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах, подчеркнул, "насколько она может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов". "Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно", - оценил он. "Сейчас на вооружении у нас находится свыше 2000 беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать так же напряженно, как это было в последнее время", - указал президент. Имея в виду и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений, и полученный опыт.

На заключительном совещании в Сочи по вопросам укрепления Вооруженных cил президент предложил обсудить оснащение армии и флота системами, основанными на новых физических принципах. "Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности Вооруженных cил, на многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", - подчеркнул он.

Разработка и серийное производство эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития Вооруженных cил, заявил Владимир Путин и объявил, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать в ВМФ.

Особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, указал Путин. Первостепенное значение имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия. Все эти приоритеты должны быть отражены в новой Госпрограмме вооружения до 2033 года.

Корабли США круглосуточно отслеживают в штабе Черноморского флота. Фото: REUTERS

Акцент

Очень жестко отреагировали на появление кораблей США в Черном море в Минобороны России. Официальный представитель ведомства генерал Игорь Конашенков заявил, что они прибыли в регион для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении. Речь - о внеплановых маневрах американцев, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от границы РФ. "Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины, - подчеркнул Конашенков. - С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".

Сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney стоят в грузинском порту Батуми, а танкер John Lenthall - в юго-западной части Черного моря. "Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - заявил генерал Конашенков.

Подготовил Юрий Гаврилов