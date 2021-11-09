Радзиховский: Итак - вырвали из календаря-1917 листок "7 ноября". Что было бы с Россией

Новости

Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов 03:25
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 02:42
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий 02:15
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате" 01:37
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus 01:17
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года 00:53
Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу 00:34
Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью 00:13
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Соединенные Штаты ввели санкции против криптобанка Chatex 08.11.2021
В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше 08.11.2021
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс 08.11.2021
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов 08.11.2021
Банановая диета оказалась эффективна при похудении 08.11.2021
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси 08.11.2021
Минобороны: 1 633 военных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 08.11.2021
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского 08.11.2021
На польско-белорусской границе раздались выстрелы 08.11.2021
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 08.11.2021
В ПФР рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию 08.11.2021
Воронежские власти ввели QR-доступ во все публичные места 08.11.2021
Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России 08.11.2021
Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 08.11.2021
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 08.11.2021
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 08.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 02:09
Рубрика: Общество

Радзиховский: Итак - вырвали из календаря-1917 листок "7 ноября". Что было бы с Россией

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции - она же Октябрьский переворот (путч) большевиков - законный повод поговорить о многозначности Истории.

Споры, насколько исторический процесс детерминирован, будут, очевидно, продолжаться столько же, сколько и сам этот процесс. В судьбе человека - каково соотношение генотипа ("скреп"), внешних обстоятельств и "свободы воли", свободы выбора самого человека (а его "внутренняя свобода" в какой мере записана в геноме?). Так и судьба - Народа, Страны, Государства, Цивилизации, Человечества...
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства

Генофонд - география, демография, религия, культура, история - задан. Но как им распорядится здесь и теперь "организм Нации"? Неоднозначность, многовариантность особенно видна в моменты "открытых переломов" Истории. Это обычно связывают с действиями личности, элит...

Сколько ни спорь об этой "роли личности" - от очевидности не убежишь. Все мы знаем, что при смене императоров и генсеков политическая история России почти (!) всегда делала резкие зигзаги ("великие реформы" Александра II, "контрреформы" Александра III , ликвидация НЭПа после Ленина, "оттепель" после Сталина, "перестройка" и т.д.). Невозможно отделить такие фундаментальные перемены от личности человека, с чьим именем их связывают. Но опять же: основной вопрос о СООТНОШЕНИИ внеличностных факторов и воли-роли-стиля конкретной личности - общего ответа не имеет.

Например, представим, что Ленин простудился в Разливе и умер, а обезглавленные большевики не решились на восстание и заняли компромиссную позицию. Кстати, именно так в марте 1917-го, до приезда Ленина, говорили другие лидеры партии - Каменев и Сталин. Они даже считали возможным объединиться с меньшевиками. По сути, Каменев и Сталин были за социал-демократическую партию и эволюцию, Ленин - за коммунистическую партию и революцию. И вот представим, что эта сила - Ленин - исчезла...

Представим, что Ленин простудился в Разливе и умер, а обезглавленные большевики не решились на восстание

Правда, есть точка зрения, что герои исторических драм приходят, играют свою роль и уходят со сцены вовсе "не случайно", не по своей "частной воле", а на самом деле в соответствии с Замыслом Пьесы и волей Высшего Режиссера, но предположим все же, что "физическое тело В.И. Ульянова" заболело и умерло, не считаясь с Логикой Истории.

Итак - вырвали из календаря-1917 листок "7 ноября". Что бы тогда было с Россией?

При всей умозрительности подобных "бессмысленных мечтаний" подобные споры ведутся историками по сей день.

Все - включая большевиков-1917 - повторяли, что только Учредительное собрание (УС) вправе решать Судьбу России. Как известно, большевики это собрание разогнали - ведь они уже взяли эту Судьбу в свои руки. Ну, а если б не они?

Избрано 707 депутатов УС: 279 эсеров, 159 большевиков, 103 "местных социалиста", 68 от "национальных партий", 22 меньшевика, 10 кадетов... 5 января 1918, Таврический дворец. На первое заседание пришли 410 депутатов.

Это - Власть? Они могли избрать правительство? Нет. Нет одной победившей партии, необходима коалиция. А способность русской интеллигенции договариваться в течение 1917 ярко проявили и социалистические партии, и кадеты. Но времени-то - не было! Больше того, изнутри сами партии (кроме "большевистского монолита") были рыхлыми, дробились, не было там ни общепризнанного лидера, ни "партийной дисциплины".

Фото: Getti Images
Дипломатические порхания польских властей вокруг "советской угрозы" в 1930-е годы

УС приняло на своем единственном заседании три документа. О земле (просто повторило ленинский "Декрет о земле"), декларативный призыв к правительствам всех стран "начать переговоры о мире", и объявили страну "Российской Федеративной Демократической Республикой". Нет причин считать, что следующие заседания были бы конструктивнее. Да и сама легкость разгона и равнодушие страны к этому событию ясно говорили, что УС - долго вынашивавшийся, но нежизнеспособный плод.

Временное правительство (ВП)? Но оно в течение февраля - октября 1917 лишь теряло власть. И не только под ударами большевиков - а просто из-за неспособности решить ни одну проблему.

Война! Правительство может от неуверенности назвать себя "временным", но вот войну и смерть на ней "временными" считать нельзя. А воевать и рисковать жизнью уже не до Победы, не за Веру, Царя и Отечество, а "просто так", до "начала всеобщих переговоров о мире", из "верности союзникам", из "чувства чести" - ТАК воевать армия не могла и не хотела. Это уже не война, а ток-шоу, только с настоящими трупами. А на сепаратный мир правительство пойти не могло.

Кандидат в военные диктаторы - Корнилов - со своей задачей не справился

Национальные республики. Империя расползалась по швам, но ни принять этот факт, ни силой "втянуть пасту обратно в тюбик" ВП не могло.

Правовой беспредел, преступность, самовольный захват собственности (прежде всего земли). Смертная казнь - отменена, полиция - парализована, какой-то порядок держался еще кое-где только по инерции. Что с этим делать - ВП тоже не знало.

Выход все видели только в "перезагрузке" страны - в "чьей-то" Диктатуре. Но кандидат в военные диктаторы - Корнилов - со своей задачей не справился.

В таком случае страну, скорее всего, ожидало "смутное время" - территориально-социальное дробление (сепаратизм уже "внутри России" - Сибирь, Дальний Восток), правовой беспредел - пока в силу самоорганизации Больших Систем из этого Хаоса все равно не сложится пазл Диктатуры на той территории, которая "останется от России".

Вот - альтернатива большевизму. Альтернатива?

Общество История Колонка Леонида Радзиховского

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов
Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов