Радзиховский: Итак - вырвали из календаря-1917 листок "7 ноября". Что было бы с Россией

Очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции - она же Октябрьский переворот (путч) большевиков - законный повод поговорить о многозначности Истории.

Споры, насколько исторический процесс детерминирован, будут, очевидно, продолжаться столько же, сколько и сам этот процесс. В судьбе человека - каково соотношение генотипа ("скреп"), внешних обстоятельств и "свободы воли", свободы выбора самого человека (а его "внутренняя свобода" в какой мере записана в геноме?). Так и судьба - Народа, Страны, Государства, Цивилизации, Человечества...

Генофонд - география, демография, религия, культура, история - задан. Но как им распорядится здесь и теперь "организм Нации"? Неоднозначность, многовариантность особенно видна в моменты "открытых переломов" Истории. Это обычно связывают с действиями личности, элит...

Сколько ни спорь об этой "роли личности" - от очевидности не убежишь. Все мы знаем, что при смене императоров и генсеков политическая история России почти (!) всегда делала резкие зигзаги ("великие реформы" Александра II, "контрреформы" Александра III , ликвидация НЭПа после Ленина, "оттепель" после Сталина, "перестройка" и т.д.). Невозможно отделить такие фундаментальные перемены от личности человека, с чьим именем их связывают. Но опять же: основной вопрос о СООТНОШЕНИИ внеличностных факторов и воли-роли-стиля конкретной личности - общего ответа не имеет.

Например, представим, что Ленин простудился в Разливе и умер, а обезглавленные большевики не решились на восстание и заняли компромиссную позицию. Кстати, именно так в марте 1917-го, до приезда Ленина, говорили другие лидеры партии - Каменев и Сталин. Они даже считали возможным объединиться с меньшевиками. По сути, Каменев и Сталин были за социал-демократическую партию и эволюцию, Ленин - за коммунистическую партию и революцию. И вот представим, что эта сила - Ленин - исчезла...

Представим, что Ленин простудился в Разливе и умер, а обезглавленные большевики не решились на восстание

Правда, есть точка зрения, что герои исторических драм приходят, играют свою роль и уходят со сцены вовсе "не случайно", не по своей "частной воле", а на самом деле в соответствии с Замыслом Пьесы и волей Высшего Режиссера, но предположим все же, что "физическое тело В.И. Ульянова" заболело и умерло, не считаясь с Логикой Истории.

Итак - вырвали из календаря-1917 листок "7 ноября". Что бы тогда было с Россией?

При всей умозрительности подобных "бессмысленных мечтаний" подобные споры ведутся историками по сей день.

Все - включая большевиков-1917 - повторяли, что только Учредительное собрание (УС) вправе решать Судьбу России. Как известно, большевики это собрание разогнали - ведь они уже взяли эту Судьбу в свои руки. Ну, а если б не они?

Избрано 707 депутатов УС: 279 эсеров, 159 большевиков, 103 "местных социалиста", 68 от "национальных партий", 22 меньшевика, 10 кадетов... 5 января 1918, Таврический дворец. На первое заседание пришли 410 депутатов.

Это - Власть? Они могли избрать правительство? Нет. Нет одной победившей партии, необходима коалиция. А способность русской интеллигенции договариваться в течение 1917 ярко проявили и социалистические партии, и кадеты. Но времени-то - не было! Больше того, изнутри сами партии (кроме "большевистского монолита") были рыхлыми, дробились, не было там ни общепризнанного лидера, ни "партийной дисциплины".

УС приняло на своем единственном заседании три документа. О земле (просто повторило ленинский "Декрет о земле"), декларативный призыв к правительствам всех стран "начать переговоры о мире", и объявили страну "Российской Федеративной Демократической Республикой". Нет причин считать, что следующие заседания были бы конструктивнее. Да и сама легкость разгона и равнодушие страны к этому событию ясно говорили, что УС - долго вынашивавшийся, но нежизнеспособный плод.

Временное правительство (ВП)? Но оно в течение февраля - октября 1917 лишь теряло власть. И не только под ударами большевиков - а просто из-за неспособности решить ни одну проблему.

Война! Правительство может от неуверенности назвать себя "временным", но вот войну и смерть на ней "временными" считать нельзя. А воевать и рисковать жизнью уже не до Победы, не за Веру, Царя и Отечество, а "просто так", до "начала всеобщих переговоров о мире", из "верности союзникам", из "чувства чести" - ТАК воевать армия не могла и не хотела. Это уже не война, а ток-шоу, только с настоящими трупами. А на сепаратный мир правительство пойти не могло.

Кандидат в военные диктаторы - Корнилов - со своей задачей не справился

Национальные республики. Империя расползалась по швам, но ни принять этот факт, ни силой "втянуть пасту обратно в тюбик" ВП не могло.

Правовой беспредел, преступность, самовольный захват собственности (прежде всего земли). Смертная казнь - отменена, полиция - парализована, какой-то порядок держался еще кое-где только по инерции. Что с этим делать - ВП тоже не знало.

Выход все видели только в "перезагрузке" страны - в "чьей-то" Диктатуре. Но кандидат в военные диктаторы - Корнилов - со своей задачей не справился.

В таком случае страну, скорее всего, ожидало "смутное время" - территориально-социальное дробление (сепаратизм уже "внутри России" - Сибирь, Дальний Восток), правовой беспредел - пока в силу самоорганизации Больших Систем из этого Хаоса все равно не сложится пазл Диктатуры на той территории, которая "останется от России".

Вот - альтернатива большевизму. Альтернатива?