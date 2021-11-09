Больше 90% детей-сирот в Москве воспитываются в приемных семьях

Ежегодно во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот.

Семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка приемных семей, относятся к основным приоритетам Правительства Москвы. Город делает все возможное, чтобы каждый ребенок жил в любящей и заботливой семье. Для людей, которые хотят стать приемными родителями, есть возможность записаться в школу приемных родителей. Таких школ уже 35, а к 2022 году откроются еще четыре. О том, как в Москве заботятся о детях-сиротах, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"Благодаря комплексной работе города в рамках социальной политики более 93,3% детей-сирот воспитываются в приемных семьях. Мы прекрасно понимаем, что родителям, которые хотят взять ребенка на попечение, нужна поддержка - как психологическая, так и материальная. Сейчас в Москве работают 35 школ приемных родителей, а в 2022 году их уже будет 39. Ежегодно в школы обращаются более 2 тысяч москвичей. За последние три года в них прошли обучение свыше 6,5 тысяч будущих приемных родителей. Такие школы - весьма эффективный инструмент помощи в опеке. Открытие новых школ в разных районах поможет москвичам совмещать свои ежедневные дела с посещением занятий. Помимо школ, город поддерживает приемные семьи финансово в виде единоразовых и ежемесячных выплат. Также в Москве запущен уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей. Кроме того, работают центры содействия семейному воспитанию. Они способствуют раскрытию творческого потенциала ребят. Например, в центре имени Ю.В. Никулина ежегодно проводится театральный фестиваль "Шаг навстречу". В этом году он впервые прошел в онлайн-формате и получил статус межрегионального. А в октябре дети из центров "Алые паруса" и "Наш дом" сыграли в спектакле театра "Геликон-опера"".

Если житель Москвы решил принять в семью ребенка, лишившегося попечения родителей, он должен пройти обязательный курс в школе приемных родителей. Это не распространяется только на близких родственников ребенка. Школы знакомят будущих мам и пап с психологическими особенностями детей, ознакомляют с юридическими аспектами о процессе принятия и воспитания приемного ребенка, рассказывают обо всех мерах государственной поддержки. В этом году запись в школу стала еще удобнее благодаря сервису "Лист ожидания" на портале "Моя новая семья". Теперь, если в желаемой для кандидата школе в данный момент нет свободных мест, можно оставить свои контактные данные, и, как только будет открыта запись в новую группу или появится свободное место в группе, специалисты свяжутся с заявителями.

Новые школы приемных родителей будут открыты в центрах содействия семейному воспитанию: "Петровский парк", "Сколковский", "Юнона" и "Возрождение". Уже набрана первая группа слушателей совместно с благотворительным фондом "Дорога жизни", где будет сделан акцент на подготовку будущих родителей, планирующих принять в семью ребенка с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Занятия в центре "Петровский парк" стартуют 10 ноября. Остальные новые школы откроют свои двери для будущих родителей в начале 2022 года.

Также у москвичей появилась возможность в дистанционном формате задать любые вопросы, касающиеся работы системы помощи детям-сиротам. Для этого на портале "Моя новая семья" появилась форма обратной связи "У меня вопрос". Кроме того, продолжает работу "Региональный банк данных детей-сирот", где можно посмотреть анкеты ребят.

Семья, взявшая ребенка на воспитание, может подписать договор с одной из 46 организаций, занимающихся сопровождением. Сотрудники помогают наладить взаимоотношения внутри семьи, решить психологические проблемы и предотвратить возможные конфликты. Сейчас в программах сопровождения участвует более 2 тысяч замещающих семей. По вопросам социальной, юридической и медиативной помощи родители могут обратиться в один из 28 семейных центров.

Помимо этого, приемным семьям оказывается материальная поддержка. Ежегодно индексируются социальные выплаты. Только в 2021 году все выплаты для приемных родителей были увеличены на 3,7%. Единовременная выплата на первого усыновленного ребенка составила пять прожиточных минимумов - 89 205 рублей, на второго усыновленного ребенка семь прожиточных минимумов - 124 887 рублей, на третьего и последующих детей 10 прожиточных минимумов - 178 410 рублей. Также было увеличено ежемесячное вознаграждение приемным родителям: 17 318 рублей за приемного ребенка без инвалидности и 29 441 рубль за ребенка с инвалидностью.

С 2014 года реализуется уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей. Родителям, взявшим на воспитание от 5 детей-сирот, не менее 3 из которых старше 10 лет и (или) имеют инвалидность, предоставляются квартиры в Москве по договору безвозмездного пользования. За период реализации проекта 47 семей взяли на воспитание 286 детей.