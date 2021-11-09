Из Иванова запустят рейсы в Калининград, а полеты в Сочи станут круглогодичными

В 2022 году программа полетов через аэропорт "Иваново" серьезно расширится. Жители региона смогут попасть в популярные туристические города напрямую. Перечень субсидируемых рейсов утвердила Росавиация.

- Благодаря федеральной поддержке в следующем году с 1 мая по 31 октября через аэропорт "Иваново" будут осуществляться полеты в Калининград. Авиасообщение с Сочи становится круглогодичным, - сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

Калининград - одно из самых востребованных туристических направлений в стране. Теперь он станет доступным и для ивановцев. Еженедельно в Калининград будут выполняться два оборотных рейса на современных 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании "РусЛайн". Полеты в Сочи будет осуществлять авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) самолетами Airbus A320 вместимостью 174 места. В периоды с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря предусмотрен один оборотный рейс в неделю. В "высокий" сезон - с 1 мая по 30 сентября - таких рейсов в неделю будет два.

Добавим, 30 сентября в регионе завершили летнюю программу полетов, стартовавшую 1 мая. Количество пассажиров, перевезённых через ивановский аэропорт за 9 месяцев текущего года, составило 57038 человек. Этот показатель уже превысил общий уровень 2020 года на 68,3%, 2019 года - на 50,3%. Рост авиаперевозок в регионе идёт на всех направлениях. Средняя загрузка на рейсы составляет 80-85%. При этом большинство летних рейсов - в Анапу, Сочи и в Симферополь - востребованы пассажирами и загружены на 100%. По итогам 9 месяцев 2021 года по маршруту Иваново - Санкт-Петербург - Иваново перевезено 26342 пассажира, что на 56,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% больше, чем за весь 2020 год.

Как отмечают в дорожно-транспортном ведомстве региона, рост пассажиропотока связан с тем, что в текущем году для реализации летней полетной программы в Ивановскую область привлечен один из крупнейших авиаперевозчиков России - авиакомпания "Сибирь" S7 Airlines, которая осуществляет полёты на судах большей вместимости, а также за счет увеличения частоты полётов в Санкт-Петербург с 7 до 10 еженедельных рейсов.