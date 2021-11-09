Крупная авария на Земляном валу почти перекрыла Садовое кольцо

Шесть машин, в том числе одна грузовая, столкнулись на улице Земляной Вал. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Авария произошла в районе д. 21/2 стр.1. Перекрыто движение по 5 полосам из 9. столкнулись несколько автомобилей. На внутренней стороне заняты две полосы из пяти. На внешней стороне - Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти.

Пробка растянулась от площади Земляного вала до Красных ворот, в другую сторону - до Павелецкой.