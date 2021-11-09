Новости

Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 18:02
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя 18:02
Минобороны Китая направит военных патрулировать Тайваньский пролив 17:56
Почему участники реновации продают свои новые квартиры 17:32
Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км 17:30
ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП с машинами каршеринга 17:27
Лукашенко назвал спокойной ситуацию с мигрантами 17:24
Daily Express: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" 16:59
Путин обсудит влияние энергокризиса на экономику России 16:46
Диетолог раскрыла правду об интервальном голодании 16:42
Путин назначил новых послов в Катаре и Омане 16:38
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР 16:34
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста 16:32
Инфекционист Минздрава: Скоро станут доступны несколько препаратов от COVID-19 16:29
С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 18:02
Рубрика: Общество

Метеорологическая зима придет в столицу вовремя

Текст: Ирина Огилько
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москвичам стоит ждать метеорологическую зиму не ранее обычного времени: конца ноября - начала декабря. Об этом сообщает сайт центра погоды "Фобос".

Фото: iStock
Во вторник вечером в Москве ожидается сильная гололедица

Как отмечают метеорологи, до этого сохранится неустойчивый характер погоды.

"В среду впервые с начала холодного сезона среднесуточная температура воздуха окажется ниже 0 градусов, но уже в четверг средний температурный фон вновь будет выше 0, - сообщает сайт. - Следующая волна холода ожидает столицу в конце текущей недели. Она будет более продолжительной, но период отрицательных температур продлится лишь три дня, после чего новая волна тепла компенсирует накопленные морозы".

Простоит такая переменчивая погода до начала третьей декады ноября. Затем температура воздуха начнет падать.

Напомним, что ранее в Метеобюро Москвы и области рассказали "РГ", что постоянный снежный покров может установиться не ранее 27-28 ноября, то есть, в обычных датах для этой приметы зимы.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мурашко: За нерабочие дни от коронавируса привиты 3,7 млн россиян
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Ученый объяснил причину уникального полярного сияния в этом году