Метеорологическая зима придет в столицу вовремя

Москвичам стоит ждать метеорологическую зиму не ранее обычного времени: конца ноября - начала декабря. Об этом сообщает сайт центра погоды "Фобос".

Как отмечают метеорологи, до этого сохранится неустойчивый характер погоды.

"В среду впервые с начала холодного сезона среднесуточная температура воздуха окажется ниже 0 градусов, но уже в четверг средний температурный фон вновь будет выше 0, - сообщает сайт. - Следующая волна холода ожидает столицу в конце текущей недели. Она будет более продолжительной, но период отрицательных температур продлится лишь три дня, после чего новая волна тепла компенсирует накопленные морозы".

Простоит такая переменчивая погода до начала третьей декады ноября. Затем температура воздуха начнет падать.

Напомним, что ранее в Метеобюро Москвы и области рассказали "РГ", что постоянный снежный покров может установиться не ранее 27-28 ноября, то есть, в обычных датах для этой приметы зимы.