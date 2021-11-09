На что изменятся цены в ближайшие месяцы

Банк России обновил прогноз по инфляции, сообщив, что по итогам 2021 года она будет находиться в интервале от 7,4 до 7,9 процента. При этом ожидания населения гораздо пессимистичнее. По данным опроса, заказанного ЦБ, россияне оценивают рост цен в ближайший год в 13,6 процента. Здесь нужно иметь в виду, что людям бросаются в глаза товары и услуги, которые подорожали больше всего. Поэтому их субъективное восприятие всегда мрачнее, чем выводы Росстата и профессиональных аналитиков. Например, в октябре респондентов особенно волновал рост цен на яйца, крупы, макароны, мясо, фрукты и овощи, молоко и молочные продукты.

По данным некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой" (замеров, которые ежеквартально проводят в супермаркетах маркетологи из сети "Полстеры.рф"), в годовом выражении сильнее всего - примерно вдвое - подорожали помидоры, капуста и картофель. Огурцы прибавили в цене 60 процентов, свекла - 30, яйца - 50. Макароны, охлажденное куриное филе, сахар-песок и подсолнечное масло - от 20 до 28 процентов.

Почему дорожают именно эти продукты и какие ценники будут переписывать продавцы в ближайшие месяцы, рассказала "РГ" доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Подорожание овощей - сезонный процесс. В этом году оно было адекватным?

Мария Долгова: Текущий год отличается непростыми погодными условиями: из-за холодной весны посевные работы начались с опозданием на две недели, что отодвинуло созревание и сбор урожая на более поздние сроки. Отечественные овощи, выращенные в открытом грунте, в начале осени уже закончились. На прилавки начали поступать тепличные помидоры и огурцы. Чрезвычайно холодный сентябрь вынудил раньше обычного срока включить отопление в теплицах, что спровоцировало резкий рост цен на помидоры и огурцы в первый месяц осени.

Судя по выкладкам маркетологов, с прошлой осени у нас подешевели два базовых продукта - батоны и растворимый кофе. Вы согласны?

Мария Долгова: Мировые цены на кофе растут с лета прошлого года. По данным Всемирного банка, в третьем квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020-го выросли: на арабику - на 41 процент, на робусту - на 38. Только в этом году арабика подорожала с июля по сентябрь на 10, робуста - на 11 процентов. Причины - неблагоприятные погодные условия в Бразилии, а также внутриполитический кризис в Колумбии. Падение предложения при сохраняющемся высоком спросе на кофе в мире спровоцировало ускорение роста цен - даже по заключенным ранее контрактам. Усиливают процесс проблемы с транспортировкой и логистикой. Эти тенденции динамики мировых цен со временем неминуемо отразятся на потребительских ценах по всем видам кофе. Еще летом торговые сети и кофейни получали предупреждения от поставщиков этого товара о повышении отпускных цен на 40-50 процентов.

Холодный сентябрь вынудил раньше времени включить отопление в теплицах, что спровоцировало резкий рост цен на овощи

Сдерживать непосредственное воздействие мировых цен на внутренние помогает беспошлинный ввоз необжаренных кофейных зерен и то, что переработка практически всего их объема осуществляется на территории нашей страны. Большую долю кофе импортируют из Индии и Вьетнама. Кроме того, крупные российские участники рынка закупают кофейные зерна на основе долгосрочных контрактов, что позволяет пока еще приобретать сырье по прежним ценам.

Отмеченное маркетологами снижение цен на растворимый кофе может быть связано с акциями отдельных торговых сетей, скидками на определенные виды и марки. Поскольку маркетологи сети "Полстеры.рф" выбирают самые маленькие упаковки по самой низкой цене, то, скорее всего, именно акционные продукты попали в их поле зрения. Кроме этого переработчики могут постепенно переходить на более дешевое сырье для сдерживания роста цен.

Почему так заметно дорожает курятина?

Мария Долгова: Рост цен на мясо птицы вызван целым рядом факторов. Весенние вспышки птичьего гриппа существенно сократили поголовье, которое пришлось восстанавливать (причем не все птицефабрики смогли это сделать и возобновить работу). Инкубационные яйца для выведения кур-несушек закупаются за рубежом, то есть цены на них существенно зависят от валютного курса. Существенную долю в себестоимости куриного мяса составляют корма и кормовые добавки, цены на которые непрерывно растут в течение года: зерновые, составляющие основу кормов, подорожали в среднем на 30 процентов, кормовые добавки - на 30-40. Примерно в полтора раза выросли цены на ветеринарные препараты. Цены на соевый шрот, используемый для кормов и поставляемый из восточных регионов РФ, также идут вверх - из-за высокой стоимости транспортировки.

Кроме того, повысились затраты на электроэнергию и отопление помещений на птицефабриках в связи с ростом тарифов. Не стоит забывать и об упаковке, в которой продается подавляющая часть пищевых продуктов: рост мировых цен на продукцию нефтехимии, древесину и макулатуру существенно повлиял на стоимость всех упаковочных материалов (пластика, полиэтилена, бумаги, ящиков и паллетов для перевозки грузов). На ценах всех товаров отражается и стоимость бензина, поскольку львиная доля перевозок осуществляется автотранспортом.

Какой в итоге будет продовольственная инфляция в 2021 году?

Мария Долгова: В целом она может составить 10-12 процентов, но по отдельным товарам будет выше. В частности, по гречке рост с начала года прогнозируется на уровне 13-15 процентов. До 1 сентября в России действовал запрет на экспорт гречихи, сейчас он снят, и высокий спрос со стороны Китая делает продажу крупы за рубеж более выгодным. Заводы по переработке гречихи еще не вышли на полную мощность, оптовые цены растут, и при большом внутреннем спросе повысятся цены в рознице.

По картофелю, который в этом году в России уродился мелким, удорожание в годовом выражении может превысить 30 процентов на фоне раннего начала импорта. Также по объективным причинам осенью продолжится рост цен на муку, макароны, хлебобулочные изделия, гречку, мясо птицы, яйца, сахар, кондитерские изделия, детское питание и ряд других товаров. По мере увеличения доли тепличных и импортных овощей в розничной торговле будут расти цены на плодоовощную продукцию. С учетом данных Федеральной таможенной службы о динамике импорта рост может коснуться рыбных продуктов и растительных масел.

Что можно сделать, чтобы сдержать рост цен?

Мария Долгова: Помочь должно сокращение цепочек посредников между сельхозпроизводителями, предприятиями пищепрома и розничной торговли. Имеет смысл ограничить посреднические и торговые надбавки в потребительских ценах. По социально значимым продуктам питания, если они в течение двух месяцев дорожают на 10 процентов и более, правительство РФ вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены сроком на 90 дней.