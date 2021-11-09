Названы тарифы на аэротакси в Москве

Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 200 рублей за километр. Об этом ТАСС заявил гендиректор компании Hover Александр Атаманов.

Изначально планировалось, что аэротакси будет дешевле обычного, однако инфляция существенно скорректировала бизнес-модель, говорит собеседник агентства. В частности, путь от Кремля до Москвы-Сити обойдется в 4 тысячи рублей - лететь всего 20 минут.

Ранее отмечалось, что Hover планирует получить разрешение на работу дронов-такси и начать воздушные перевозки в 2023-2025 годах.