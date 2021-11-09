Около 700 тысяч пассажиров принял в этом году Северный речной вокзал Москвы

Причалы Северного речного вокзала приняли более 11 тысяч круизных и прогулочных судов, которые перевезли около 700 тысяч пассажиров. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За период с 24 апреля отмечено более 11 тысяч подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала, общий пассажиропоток составил около 700 тысяч человек, - отметил Петр Бирюков. - Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например, в выходные дни с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов".

Он напомнил, что в прошлом году был проведен капремонт 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов. "Специалисты Комплекса городского хозяйства провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, - рассказал Петр Бирюков. - Создали современную систему электро- и водоснабжения судов, благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды".

Благоустроенная набережная стала любимым местом для прогулок горожан. Так, на набережной установили уменьшенную копию Канала имени Москвы - ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые могут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала.