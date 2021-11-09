Продажи новых авто сократились на четверть

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре текущего года сократились на 22,6 процента. То есть за первый месяц осени в России реализовано 120 тысяч машин - на 35 тысяч меньше, чем в сентябре 2020-го. При этом на фоне общей негативной динамики авторынка РФ большим спросом в течение года пользуются китайские модели. Например, продажи автомобилей Haval в сентябре составили 3513 экземпляров, что на 147 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го, Chery - на 53 и Geely - на 20 процентов. Такая динамика позволила китайским автопроизводителем занять рекордную долю на российском рынке - 9,3 процента, тогда как год назад она составляла 4,4 процента. Чем объясняется данный феномен и когда закончится дефицит новых авто у официальных дилеров?

Дефицит новых автомобилей возник еще летом 2020 года, когда из-за введенных в связи с пандемией ограничений была приостановлена работа автомобильных заводов. После восстановления производства спрос на новые авто стал рекордным: в дилерских центрах россияне приобретали даже непопулярные комплектации, цвета и модели, например кабриолеты. В условиях повышенного спроса цены на новые авто выросли, но это не сократило количество посетителей дилерских центров. Оценив ситуацию, автопроизводители повысили цены, чтобы компенсировать издержки за время действия ограничений за счет конечных потребителей - в итоге цены на новые автомобили в 2020 году увеличились в несколько раз. Даже отечественный АвтоВАЗ обновил прайсы на свои модели шесть раз за 12 месяцев. В итоге к концу прошлого года авто массового сегмента подорожали в среднем на 10 процентов, премиального - на 10,5.

Начало 2021 года ознаменовалось очередным, но вполне ожидаемым повышением цен на новые авто - за первый квартал средняя цена увеличилась на два - восемь процентов, в то же время дефицит полупроводников отразился и на автопроме. Из-за пандемии технологические компании и автопроизводители вынуждены были приостанавливать свои производственные мощности или выпускать ограниченные по оснащению комплектации. Проблема заключалась в том, что цепочки поставок скорректировались из-за закрытия границ. Помимо этого закупка комплектующих у автопроизводителей отличается от аналогичного процесса в технологических компаниях, которые приобретают чипы в куда большем количестве. Все детали для авто покупаются точно к моменту сборки, резерва не делается. Но отсутствие даже одного вида комплектующих может остановить производственную линейку крупного завода.

Оценив ситуацию, производители повысили цены

Совокупность этих факторов привела к тому, что дефицит новых автомобилей продолжается до сих пор и вряд ли закончится к концу текущего года. В то же время рекордный рост продаж демонстрируют китайские автомобили: бренды Haval и Chery увеличили объемы продаж в сентябре 2021 года на 147 и 53 процента соответственно. Это говорит о том, что китайские заводы не испытывают дефицита комплектующих, а значит, доля брендов из КНР на авторынке России будет увеличиваться. И в последнее время вероятность того, что представители китайского автопрома могут стать лидерами продаж в России, действительно все более реальна.