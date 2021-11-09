Регионы внесли в бюджеты поправки на COVID

Поправки в главные финансовые документы регионов так или иначе прочно связаны с пандемией коронавируса. Растущие доходы бюджетов в большей части субъектов уже нивелированы увеличением расходов на медицину и социальную помощь. Мощная волна заболеваемости потребовала важных финансовых решений: от дополнительных закупок лекарственных средств до возведения новых инфекционных центров.

Башкирский вариант

Очередная волна заболеваемости коронавирусом заставила власти действовать оперативно. Нехватка коечного фонда, его медленная оборачиваемость, а также прогнозы медиков, в которых предполагается рост числа больных, стали верными предпосылками для строительства двух инфекционных госпиталей в Белгородской области.

Первый - для белгородской агломерации - решено построить в Яковлевском районе. Второй - для других крупных городов и поселков - в городе Старом Осколе. Каждый госпиталь будет готов принять на лечение по 350 пациентов. Технологию, которая позволяет в рекордно короткие сроки возвести два здания, начальник белгородского департамента строительства и транспорта Владимир Базаров подсмотрел на профильном мероприятии в Башкирии. Он побывал на экскурсии в поселке Зубово, где такой госпиталь уже работает. Там это учреждение абсолютно автономно и имеет как собственные лаборатории, так и коммунальный блок. Уже там он заявил, что башкирский опыт нужно клонировать и в Белгородской области. А позже, узнав о его впечатлениях, руководитель Белгородчины Вячеслав Гладков поручил выбрать площадки под коронавирусные госпитали в двух точках региона. Он отметил, что это будут не просто быстровозводимые здания исключительно под текущие задачи, а настоящие инфекционные центры.

Строительные работы начались, а их ход глава региона контролирует самостоятельно, посещая площадки и рано утром, и даже в полночь. Он отметил, что быстровозводимые инфекционные центры откроются уже в середине декабря.

Белгородская областная дума на внеочередном заседании утвердила связанные с масштабным строительством поправки в главный финансовый документ региона. Из региональной казны на быстровозводимые здания выделили пять миллиардов рублей - по 2,5 миллиарда в нынешнем году и еще столько же - в будущем. Еще почти 1,2 миллиарда потребует содержание создаваемого коечного фонда.

Капитальные решения

В Курске достраивают инфекционный корпус областной больницы, где также разместят до 300 больных коронавирусом в пик заболеваемости. Стоимость возведения пятиэтажного здания еще в начале года оценивалась в два миллиарда рублей, однако за время работ из-за подорожания строительных материалов этот показатель вырос настолько, что из федерального бюджета пришлось выделить дополнительно почти 1,4 миллиарда рублей на завершение строительства. Принять первых пациентов здесь намерены до конца ноября: сейчас в здании начали монтаж медицинского оборудования. Курский губернатор Роман Старовойт отмечает, что о решении строить капитальное здание в регионе не пожалели: оно прослужит не три-пять лет, а десятки.

В Орле пандемия коронавируса сдвинула с мертвой точки строительство корпуса облбольницы, прозванного "Титаником"

Впрочем, пандемия коронавируса заставляет разворачивать строительство даже в тех регионах, где медицина пока справляется с очередной волной заболеваемости. Так, в Липецке приняли решение строить на базе профильной региональной больницы новый инфекционный госпиталь на 200 мест.

Несмотря на то что сейчас в регионе число коек для ковидных больных превышает три тысячи и они распределены по территории области в зависимости от численности населения, дополнительные мощности все же могут понадобиться, считают эксперты. Пока для липчан остается свободной примерно пятая часть коечного фонда ковидных госпиталей: помимо Липецка, принять пациентов готовы в стационарах Грязей, Усмани, Данкова, а также скоро откроется госпиталь в Тербунах.

В Орле пандемия коронавируса сдвинула с мертвой точки строительство корпуса облбольницы, прозванного "Титаником" из-за дизайна и проблем, связанных с его возведением. Достроить это здание не могут уже почти полтора десятка лет, но теперь, когда везде требуются новые медицинские мощности для помощи ковид-пациентам, контроль идет уже на федеральном уровне. Финансирование тоже пообещали оттуда.

Проблема оснащения

Новых вливаний требует также и оснащение ковидных стационаров. Дефицит кислорода - проблема, которая активно обсуждается в регионах. В Курской области, к примеру, на минувшем заседании оперштаба была названа цифра в шесть тонн кислорода, которые пока изыскивают благодаря Михайловскому ГОКу и структурам Минобороны.

Глава региона Роман Старовойт ранее сообщил о закупке свыше 200 мобильных кислородных концентраторов для стационаров: мощность каждого - 10-15 литров в минуту. Этот объем кислорода прибор выжимает из окружающего воздуха. Кроме того, за счет средств федерального бюджета в регион поступят два мощных устройства, способных концентрировать 2,5 тонны кислорода в сутки. Еще на три таких концентратора глава региона сделал заявку.

В Белгородской области приобретут 628 кислородных концентраторов. Первые четыре десятка направят в городскую больницу N 2, где располагается свыше тысячи коек для больных коронавирусом, после оборудование приобретут для инфекционной больницы, областной детской, пригородной ЦРБ в поселке Стрелецкое, а также в районные центры: города Старый Оскол, Новый Оскол, Губкин, Шебекино, Алексеевка, Валуйки и Бирюч. Концентраторы также приобретут для больниц в поселках Прохоровка, Борисовка, Чернянка и Волоконовка.

Еще одна весомая статья расходов - лекарственное обеспечение. В качестве примера достаточно привести Курскую область, где с начала года на лечение тяжелых пациентов выделили 200 миллионов рублей.

Сотни миллионов выделяют регионы и на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом. Существенные суммы из бюджетов разных уровней направляют и на медпомощь больным, ведь страховой части на эти цели попросту не хватает.

И в этой ситуации в регионах не отказываются от ограничительных мер, которые не позволяют работать большей части бизнеса, что, несомненно, повлечет за собой сокращение поступлений в казну. Однако, обсуждая вопросы о продлении нерабочих дней или их сокращении, чиновники склоняются к первому варианту. Заместитель курского губернатора Ольга Родионова, курирующая финансовый блок, поддержала продление режима ограничений.

- На моем столе документ на расходы по ковиду в 200 миллионов рублей, - заявила она. - Мы так с резервным фондом и до декабря не дотянем.