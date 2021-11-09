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09.11.2021 11:23

Рязанским дольщикам пообещали помочь с заселением

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 253(8604)
Совместно с представителями организаций-застройщиков, представителями регионального Минстроя и Госстройнадзора и. о. прокурора Рязанской области Никита Зубко осмотрел проблемные объекты долевого строительства. Тем временем глава региона Николай Любимов сообщил о вариантах достройки таких многоэтажек.

Проблема дольщиков в регионе постепенно решается: если в 2017 году в области было зарегистрировано 28 многоквартирных домов с нарушением сроков сдачи - это около трех тысяч неисполненных договоров долевого строительства, - то в прошлом в единый реестр проблемных объектов региона были включены пять застройщиков с 11 домами. Динамика положительная, но все же проблема еще довольно остра. Есть застройщики-банкроты, есть те, кто затянул строительство более чем на полгода.

Фото: iStock
Регионы решили проблемы 11 тысяч дольщиков

В списке адресов есть дом N 34 на улице Баженова. Работы на этом объекте были приостановлены в конце 2018 года. А ведь в него должны были переселиться в том числе и жители аварийных домов, которые уже снесли. Строительство приостановили в связи с финансовой несостоятельностью застройщика ООО "Инжстрой". По решению Арбитражного суда объект незавершенного строительства был передан региональному Фонду защиты прав граждан, который по результатам конкурсного отбора заключил договор с ООО "Фасадстройсервис". По словам Николая Любимова, который проинспектировал строительство этого дома в сентябре, здесь зарегистрированы 107 дольщиков.

- Как заверил подрядчик, в декабре этого года дом будет сдан, - сообщил губернатор.

Стоимость контракта составляет порядка 96 миллионов рублей. Подрядная организация ведет работы по подключению к наружным сетям инженерных коммуникаций, продолжается внутренняя отделка помещений, фасада здания, предусмотрены благоустройство территории и создание парковочных мест.

Помимо дома на улице Баженова, в регионе остаются три проблемных объекта, которые расположены в Рязани, Касимове и в Рязанском районе. В каждом случае применяются разные механизмы решения вопроса. Так, проблема дольщиков дома на улице Стройкова (заказчик - ООО "Альфа-Рязань") решается при взаимодействии с ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". По словам главы региона, дом планируется сдать в следующем году. В Касимове обманутым дольщикам выплатят компенсации.

Фото: Петр Коннов/РГ
В Башкирии появилась новая категория обманутых дольщиков

Для двух домов компании "Веллком" в Рязани определены новые техзаказчик и генподрядчик. Об этом еще в июле написал на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий. В прошлом году с целью урегулирования сложившейся ситуации АО "Банк ДОМ.РФ" предоставил проектное финансирование для строительства жилого комплекса. Кредитная линия была открыта в размере 670 миллионов рублей.

Наиболее сложный вопрос оказался в селе Дядькове, где пострадали 60 дольщиков. Как пояснил глава региона, здесь были нарушены правила оформления документов.

- Люди отдавали деньги не по договору получения квартир, который регистрируется в соответствующих органах, а оформляли заем. В настоящий момент ведутся переговоры с возможным инвестором, который этот дом достроит, - подчеркнул Николай Любимов.

Пока же прокурор Рязанского района обратился к застройщику и конкурсному управляющему с требованием организовать охрану объекта от посторонних лиц. Сейчас на этот недострой приходят играть дети - так недалеко и до беды. К тому же это место облюбовали асоциальные элементы.

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