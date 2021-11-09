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09.11.2021 23:36
Рубрика: Экономика

Сервисные организации в Подмосковье приходят на смену недобросовестным УК

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 255(8606)
Как отличить плохую управляющую компанию от хорошей, известно - достаточно взглянуть, в каком состоянии находятся дворы, да послушать, о чем говорят бабушки у подъездов. Как поменять плохую компанию на хорошую, тоже все знают. Открытым остается вопрос: где взять столько хороших компаний, чтобы хватило на всех? Ответ на него сейчас пытаются найти в Подмосковье.
Повесить предупреждающую надпись любая УК может, а быстро и качественно решить проблему - только сервисная. Фото: Photoxpress Повесить предупреждающую надпись любая УК может, а быстро и качественно решить проблему - только сервисная. Фото: Photoxpress
Повесить предупреждающую надпись любая УК может, а быстро и качественно решить проблему - только сервисная. Фото: Photoxpress

Сами с чудесами

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Москвичи могут меньше платить за услуги ЖКХ

"У нас почти половина многоквартирных домов построена 50 лет назад и раньше. Это жилой фонд, где коммуникации существенно изношены, и управляющим компаниям нужно тратить значительные средства на ремонт и текущую эксплуатацию домов. Не все справляются с этой задачей, а многие и не хотят браться за обслуживание такого фонда", - говорит вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. УК охотно берут под свое крыло новостройки, а старый жилой фонд им вручают, что называется, в нагрузку. Его и обслуживают чаще всего "в нагрузку", по остаточному принципу. "Именно поэтому губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил нам разработать и внедрить систему управления домами, при которой жители будут получать услуги одинакового качества вне зависимости от того, в каком году был построен их дом", - продолжает Хромушин.

Выход нашли в создании сервисных организаций с муниципальным участием. Они создаются на базе уже имеющихся в муниципалитетах водоканалов и теплосетей. Этим предприятиям, в отличие от обычных УК, не нужно изобретать велосипед, с нуля создавая активы в виде спецтехники и аварийно-восстановительных бригад - все это на теплосетях и водоканалах уже есть. Собственно, их ресурсами обычно и пользуются управляющие компании, когда случаются аварии в сетях или погодные катаклизмы. В данном случае УК являются только посредниками между жителями и специалистами из ресурсоснабжающих организаций. А что будет, если посредников просто убрать?

Дело в МУПе

Ответ на этот вопрос хорошо знают, например, в Щелковском округе области, где управление частью многоквартирных домов взял на себя местный водоканал. В общей сложности МУП "Межрайонный Щелковский водоканал" сейчас отвечает за 334 дома, и меньше всего жалоб на некачественные услуги поступает именно от их жителей. Более того, у сервисной организации появился дополнительный интерес в скорейшем завершении реконструкции местных очистных сооружений - ведь на их некачественную работу жалуются теперь не просто абстрактные граждане, а жители домов, находящихся в управлении МУПа. Поэтому даже случившаяся пандемия не слишком замедлила работы по реконструкции очистных сооружений, начатые в 2019 году.

Проект реконструкции состоит из трех этапов, первый планируют завершить уже в декабре текущего года. Щелковские очистные сооружения не знали реконструкции более 50 лет, а последние лет 15 и вовсе являлись поводом для постоянных жалоб населения - запах канализации стал для местных жителей таким же привычным, как утренняя чашка кофе. Но теперь жалоб существенно поубавилось, потому что главной задачей реконструкции является создание на очистных сооружениях замкнутого цикла очистки, когда все процессы проходят в закрытом режиме и не доставляют живущим рядом людям хлопот.

Могут рассказать о том, как изменились их дворы и подъезды после прихода сервисной организации и жители Одинцовского округа. Там 935 многоквартирных домов взяла в управление местная теплосеть. Первым делом новые управленцы создали единую диспетчерскую службу, принимающую заявки от населения круглосуточно. Далее появились семь территориальных управлений, в каждом из которых имеются специалисты, необходимые для полноценного содержания общедомового имущества. У каждого управления свои сантехники, электрики, газосварщики, кровельщики, дворники и даже бригады альпинистов. Управления расположены так, чтобы дойти до подшефных домов можно было буквально за несколько минут. "Благодаря тому, что наша организация является единым поставщиком услуг водоотведения, тепло- и водоснабжения, мы оперативно ликвидируем аварийные ситуации и на магистральных сетях", - рассказывает начальник управления по эксплуатации жилого фонда "Одинцовской теплосети" Светлана Дейвис. А еще новые управленцы вернули жителям почти 900 тысяч рублей, переплаченных за отопление, и 750 тысяч - за горячую воду. Причем речь в данном случае идет о жителях только двух домов, где прежняя УК начисляла людям какие-то немыслимые суммы. Понятно, что таких домов в Одинцове оказалось не два, а гораздо больше.

Кто на новенького?

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Сервисное управление - одна из новых форм содержания жилого фонда. Техническая служба сервисных УК всегда отличается высоким уровнем профессионализма. Здесь, как правило, предусмотрена должность инженера по эксплуатации, который знает все особенности подведомственного жилого фонда. Обычные управляющие компании таких специалистов в штате не держат, а зря - именно их деятельность во многих случаях помогает предотвращать аварии, а если нештатная ситуация все же произошла, ликвидировать ее последствия максимально быстро", - отмечает эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин.

В Подмосковье сервисных управляющих тоже пока немного - они работают в пилотных муниципалитетах, в число которых помимо Одинцовского и Щелковского округов входят Зарайск, Лотошино, Коломна, Подольск, Пушкино, Сергиев Посад, Солнечногорск, Чехов и Шаховская. "Суммарно в их управлении находятся более трех тысяч домов, или семь процентов подмосковного жилого фонда. Но мы все чаще можем предложить жителям выбор: оставить все как есть или перейти к сервисному управлению с муниципальным участием", - утверждает Евгений Хромушин. По его словам, лицензию на управление жильем сейчас оформляют еще 62 муниципальные ресурсоснабжающие организации. Кстати, еще три года назад в области работали порядка 1,5 тысячи УК. А сегодня их осталось порядка 850. Люди все чаще отказывают от дома тем, чья работа перестает устраивать.

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