Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве начала постепенно улучшаться. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, выступая на координационном совете по противодействию заболеванию при правительстве РФ.
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Глава города уточнил, что за неделю уровень заболеваемости снизился на 15 процентов. "На 4 процента уменьшилось число госпитализаций, на 18 процентов снизилось количество случаев пневмонии", - заявил Сергей Собянин.
По последним данным, в Москве количество вновь выявляемых случаев ковида в день сейчас лишь немного превышает 5 тысяч. Тогда как до начала нерабочей недели при сходных масштабах тестирования выявлялось свыше 8 тысяч больных ежесуточно.