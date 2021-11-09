Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве начала постепенно улучшаться. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, выступая на координационном совете по противодействию заболеванию при правительстве РФ.

Глава города уточнил, что за неделю уровень заболеваемости снизился на 15 процентов. "На 4 процента уменьшилось число госпитализаций, на 18 процентов снизилось количество случаев пневмонии", - заявил Сергей Собянин.

По последним данным, в Москве количество вновь выявляемых случаев ковида в день сейчас лишь немного превышает 5 тысяч. Тогда как до начала нерабочей недели при сходных масштабах тестирования выявлялось свыше 8 тысяч больных ежесуточно.