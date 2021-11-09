В Москве 84-летняя женщина умерла в фитнес-клубе

В одном из дорогих фитнес-центров Москвы умерла 84-летняя пенсионерка, сообщают источники "МК" в правоохранительных органах.

Трагедия произошла утром 8 ноября, когда фитнес-центры только что открылись после нерабочих дней. Погибшая регулярно посещала спортивный клуб на северо-востоке и пришла туда одной из первых. Женщина занималась в бассейне около 15 минут, потом почувствовала себя плохо и попыталась выйти из воды. Однако она потеряла сознание и упала с бортика в бассейн.

Персонал клуба попытался оказать помощь пенсионерке, однако она скончалась. По предварительной версии, у нее оторвался тромб. Обстоятельства инцидента уточняются.