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09.11.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

В Москве 84-летняя женщина умерла в фитнес-клубе

Текст: Сергей Бабкин

В одном из дорогих фитнес-центров Москвы умерла 84-летняя пенсионерка, сообщают источники "МК" в правоохранительных органах.

Фото: iStock
Пенсионерка забирается на чердак, чтобы менять ведра под текущей кровлей

Трагедия произошла утром 8 ноября, когда фитнес-центры только что открылись после нерабочих дней. Погибшая регулярно посещала спортивный клуб на северо-востоке и пришла туда одной из первых. Женщина занималась в бассейне около 15 минут, потом почувствовала себя плохо и попыталась выйти из воды. Однако она потеряла сознание и упала с бортика в бассейн.

Персонал клуба попытался оказать помощь пенсионерке, однако она скончалась. По предварительной версии, у нее оторвался тромб. Обстоятельства инцидента уточняются.

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