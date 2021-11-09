В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба

В Южном Чертаново на пересечении МКАД и Варшавского шоссе произошел дорожный конфликт. Об этом рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Не поделившие дорогу водители автомобилей Kia и Mercedes стали выяснять отношения на повышенных тонах, а затем водитель Mercedes достал травматический пистолет.

В результате водитель Kia получил несколько ранений и был госпитализирован, а стрелявшего, 34-летнего жителя Подмосковья, задержали прибывшие полицейские.

Возбуждено дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". Задержанный водитель взят под стражу.