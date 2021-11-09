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09.11.2021 11:16

В пандемию стали востребованными арендованные работники

Текст: Сергей Каримов (советник генерального директора компании "Стройком")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 253(8604)
Все больше и больше компаний отказывается от классического способа работы с кадрами, предпочитая ему нетрадиционные. Аутстаффинг - один из таких способов. Это слово пришло к нам из английского языка, out stuff переводится как "вне штата".

Так что же такое аутстаффинг? Простыми словами - это вывод персонала за штат компании и оформление его по трудовому договору в штате сторонней компании-провайдера. Именно провайдер берет на себя все соответствующие функции: выплату зарплаты, премий и бонусов, уплату налогов, исполнение требований трудового законодательства и так далее. При этом сотрудники выполняют работу для фактического заказчика, нередко даже в его офисе и под руководством его менеджеров.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Периодически провайдер предоставляет заказчику отчеты о проделанной им работе и выставляет на их основании счет за услуги, в который входят заработная плата сотрудникам, налоги и непосредственно оплата аутстаффинга.

Чем может быть интересен аутстаффинг для компаний? Прежде всего снижается нагрузка на кадровую службу и бухгалтерию компании, а в некоторых случаях можно вообще обойтись без них, поскольку все их функции, как уже говорилось, берет на себя посредник.

Аутстаффинг выгоден заказчику и с экономической точки зрения, поскольку позволяет вполне ощутимо снизить еще и общую финансовую нагрузку. Персонал, работающий по договору аутстаффинга, не требует затрат на обслуживание. Это ведет к уменьшению стоимости каждого человеко-часа работы, уменьшению стоимости выпускаемой продукции и в итоге - к увеличению фактической прибыли компании.

Если компания работает по упрощенной системе налогообложения (УСН), но при этом нуждается в большом штате сотрудников, то аутстаффинг также может оказаться для нее чрезвычайно удобным. Чтобы платить налоги по этой системе, компания должна иметь штат сотрудников, не превышающий 100 человек. Остальные работники при необходимости нанимаются через провайдера.

Персонал, работающий по договору аутстаффинга, не требует затрат на обслуживание

Какой персонал можно вывести за штат? Практически любой, никаких ограничений в этом плане законодательством не предусмотрено. Выгоднее всего, как показывает практика, нанимать с помощью аутстаффинга линейный персонал, то есть основную рабочую силу, которая занимается производством продукции.

Фото: iStock
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Кроме того, аутстаффинг подходит для набора сотрудников для проектной или сезонной работы. Это позволяет снизить издержки на поиск временных работников, их оформление в штат, а затем увольнение.

Вполне эффективен аутстаффинг и при найме иностранных сотрудников. Легальное оформление их на работу требует знания тонкостей миграционного законодательства, которым чаще всего не обладают рядовые кадровые работники. Нарушения в этой сфере приводят к крупным штрафам для компании или приостановке ее деятельности. Перепоручение работы с иностранным персоналом компании дает провайдеру возможность нанимать персонал в соответствии с законодательством и избежать затрат на штрафы.

В зарубежных странах услугой пользуются многие известные компании, например такие гиганты, как Citigroup и Skype. В нашей стране аутстаффинг распространен пока не столь широко, но очевидные преимущества рано или поздно сделают его применение повсеместным.

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