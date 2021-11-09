Во Владимирской области открыли круглосуточный пункт вакцинации

В Александрове заработал первый во Владимирской области круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа.

Прививочный пункт открыт по поручению врио губернатора Александра Авдеева, неделю назад посетившего Александровский район с рабочим визитом. Он размещен в терапевтическом корпусе районной больницы - в доме № 9 по улице Восстания 1905 года.

По словам главного врача Александровской ЦРБ Валерия Янина, желающих привиться в ночное время пока не нашлось. Самый поздний визит посетителя был зафиксирован в 22:50: мужчина сопровождал родственника на госпитализацию и решил совместить посещение медучреждения с вакцинацией.

В администрации больницы полагают, что круглосуточный формат удобен для работающего населения, а также для тех, кто не хочет ждать очереди на прививку. Вакцинация проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кроме того, для повышения доступности вакцинопрофилактики в Александровском районе открыт еще один прививочный пункт - в торговом центре на улице Лермонтова, 5, города Струнино. Он работает без выходных с 09:00 до 18:00. Первым его посетителем стал глава городской администрации Александр Жугинский.

По состоянию на 6 ноября в Александрове и районе первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли более 31 тысячи человек, второй этап - свыше 25 тысяч. По региону этот показатель составляет 422919 и 375522 человека соответственно.