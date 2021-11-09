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09.11.2021 10:59
Рубрика: Общество

Во вторник вечером в Москве ожидается сильная гололедица

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Днем в столице будет преимущественно плюсовая температура, но к четырем часам воздух остынет до минусовых показателей. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

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Согласно предупреждению синоптиков, понижаться температура в регионе начнет после часа, а к четырем дня опустится до -2...-4 градусов. Возможны осадки в виде снега, на дорогах и тротуарах будет сильная гололедица, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными.

Погодных рекордов ждать не стоит, самый теплый день так и останется в 2010 году, когда термометры показали 12,3 градуса, а самый холодный день по-прежнему принадлежит 1908 году. Под утро 9 ноября воздух остыл до -16,8 градуса.

Рекордное количество осадков - 15,5 мм - в этот день выпало в 1995 году.

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