Во вторник вечером в Москве ожидается сильная гололедица

Днем в столице будет преимущественно плюсовая температура, но к четырем часам воздух остынет до минусовых показателей. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Согласно предупреждению синоптиков, понижаться температура в регионе начнет после часа, а к четырем дня опустится до -2...-4 градусов. Возможны осадки в виде снега, на дорогах и тротуарах будет сильная гололедица, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными.

Погодных рекордов ждать не стоит, самый теплый день так и останется в 2010 году, когда термометры показали 12,3 градуса, а самый холодный день по-прежнему принадлежит 1908 году. Под утро 9 ноября воздух остыл до -16,8 градуса.

Рекордное количество осадков - 15,5 мм - в этот день выпало в 1995 году.